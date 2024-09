Da parte de Lady Di? Esta é a astronômica fortuna que Harry receberá ao completar 40 anos

No próximo dia 15 de setembro, o príncipe Harry completará 40 anos, um momento significativo, pois receberá a última parte da herança planejada pela Rainha Mãe, o que resultará em um substancial aumento em seu patrimônio.

ANÚNCIO

De acordo com estimativas da Vanitatis, citadas por Quién, espera-se que Harry receba cerca de 20 milhões de libras esterlinas ao atingir esta idade tão especial, o que equivale a aproximadamente 26 milhões de dólares atuais.

Por que o príncipe Harry receberá uma herança milionária aos 40 anos?

De acordo com a mesma fonte, esta foi uma decisão tomada por Elizabeth Bowes-Lyon, mãe da rainha Elizabeth II, que chegou ao trono de surpresa após a nomeação de Jorge VI e que foi bisavó do príncipe William e Harry.

O príncipe Harry e Meghan Markle estão perto de receber US$ 26 milhões | (Chris Hyde/Getty Images)

Antecipando os acontecimentos, a Rainha Mãe desenvolveu uma estratégia cuidadosa para garantir que sua herança proporcionasse estabilidade à sua família. Sua decisão de contratar um seguro de vida no valor de 19 milhões de libras em 1994 permitiu a criação de um fundo fiduciário destinado a beneficiar seus bisnetos.

Harry já havia recebido uma parte da herança ao completar 21 anos, mas agora receberá uma nova injeção de capital que pode trazer alívio econômico ao casal após se desvincularem da realeza britânica em 2020.

O príncipe Harry tem trabalhado para alcançar independência financeira e, apesar de acordos lucrativos com plataformas como Netflix e Spotify, alguns desses projetos foram paralisados ou encerrados por não alcançarem o sucesso necessário.

Esta herança beneficia a todos bisnetos da rainha mãe | (WPA Pool/Getty Images)

A fortuna da Rainha Mãe veio de várias fontes, incluindo sua linhagem aristocrática, seu casamento com o rei George VI, investimentos em arte e propriedades, bem como presentes recebidos ao longo de sua vida e sua alocação anual do Estado, como parte do orçamento destinado à família real pelo cumprimento de seus deveres reais.