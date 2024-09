Como a rainha Elizabeth levou William e Kate a mudarem de residência?

Após muita reflexão, o príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, optaram por deixar o Palácio de Kensington para se estabelecerem no Adelaide Cottage, em Windsor. Conforme noticiado pela Caras, essa escolha, feita há aproximadamente dois anos, foi profundamente influenciada pela relação próxima que ambos desejavam manter com a rainha Elizabeth II, especialmente após o falecimento do príncipe Philip.

ANÚNCIO

Segundo Robert Jobson, biógrafo de Kate Middleton, o casal decidiu viver próximo à monarca para oferecer apoio durante os últimos anos de sua vida. Essa proximidade permitiu que William, ciente da importância de estar perto de sua avó, estivesse disponível para ela e para seu pai, o então príncipe Charles.

A mudança para Windsor, a apenas 10 minutos de carro do Castelo de Windsor, onde a rainha passava grande parte de seu tempo, facilitou encontros regulares e conversas frequentes entre eles, fortalecendo ainda mais seus laços familiares.

Um pedido inusitado do rei Charles

Em outra revelação intrigante, é mencionado que o rei Charles III, antes de assumir o trono, fez um pedido peculiar à Kate Middleton quando seu relacionamento com William se tornou sério. O monarca sugeriu que Kate mudasse seu nome de batismo de Catherine para Katherine. A motivação por trás desse pedido era evitar confusões com o monograma real, uma vez que Charles e Camilla já compartilhavam a inicial “C”. No entanto, Kate decidiu manter seu nome original, recusando a sugestão.

Essas histórias destacam não apenas a influência da rainha Elizabeth II sobre as decisões familiares, mas também como as tradições e protocolos reais continuam a moldar a vida dos membros da realeza.

A mudança para Adelaide Cottage, além de representar um desejo de estar mais próximo da rainha, também reflete as complexas dinâmicas dentro da família real, onde o respeito às tradições muitas vezes se equilibra com as necessidades pessoais.