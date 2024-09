Por que Harry foi ao velório do tio, mas faltou ao casamento de amigo?

Recentemente, o príncipe Harry causou surpresa ao comparecer ao velório de seu tio, lorde Robert Fellowes, casado com a irmã da princesa Diana, Jane.

ANÚNCIO

A decisão chamou a atenção, especialmente porque ele havia optado por não participar do casamento de um amigo muito próximo, que inclusive é padrinho de seu filho, Archie.

A justificativa para a ausência no casamento foi tomada em conjunto com o amigo, com o intuito de preservar a cerimônia de um possível tumulto midiático, que poderia ofuscar a felicidade do casal.

Segundo relatado pelo historiador da família real Hugo Vickers ao The Sun, o casamento era uma ocasião social que poderia ser prejudicada pela presença de Harry, devido à atenção indesejada que ele atrairia.

A imprensa, certamente, iria focar sua cobertura na presença do príncipe, desviando a atenção dos noivos. Por isso, a decisão de não comparecer foi vista como uma atitude sensata e respeitosa.

Já o velório de lorde Robert Fellowes, sendo um evento mais reservado, permitiu a Harry participar sem o risco de se tornar o centro das atenções.

De acordo com Vickers, a presença de Harry no funeral foi motivada principalmente pelo carinho que ele tem por sua tia Jane, com quem ele desenvolveu uma relação próxima, especialmente após a morte de sua mãe, a princesa Diana.

ANÚNCIO

Mesmo com a tensão existente entre Harry e seu irmão William, ambos estiveram presentes no velório, embora se mantivessem distantes um do outro. Essa ocasião foi uma rara oportunidade para que os irmãos compartilhassem o mesmo espaço, ainda que de forma discreta e distante.

A presença de Harry foi discreta e preservou a privacidade do evento, uma conquista significativa considerando o interesse constante da mídia em seus movimentos. Segundo o historiador, tal comportamento reforça o apreço da família Spencer pela postura de Harry durante o velório.