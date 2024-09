Briga na Justiça: Estudante revela detalhes do conflito com Jojo Todynho

Gabriela Nascimento, a estudante de Direito que teria brigado com Jojo Todynho, reforçou neste final de semana que a confusão aconteceu por causa de uma mensagem no grupo do Whatsapp. Durante o programa ‘Rio Bom D+’, apresentado por Paloma Poeta na Record, ela contou que foi coagida pela famosa diante de outros estudantes.

Em sua versão, Gabriela Nascimento disse que um aluno perguntou se Jordana tinha ido para aula e ela respondeu que não, mas percebeu o engano e acabou afirmando que sim. Mas a mensagem desagradou a cantora: “Quando terminou a aula, ela veio até mim e perguntou por que eu queria saber se ela estava indo ou deixando de ir para a aula”, disse ela.

A estudante de Direito reforçou durante o ‘Rio Bom D+’ que foi coagida por Jojo Todynho, que começou a gritar. Em seguida, Gabriela afirmou que revidou ao ataque falado mais alto: “Eu fiquei muito constrangida porque estava cheio, todo mundo me olhando, ela vindo para cima de mim com o dedo na minha cara e gritando”.

Ela contou ainda que pediu para Jojo tirar o dedo de sua cara diversas vezes, mas a famosa não parou até que bateu em seu rosto: “Quando eu afastei, ela veio e deu o tapa”.

Jojo Todinho foi denunciada pelo Ministério Público

Segundo a coluna de Fábia Oliveira no Metrópoles, Jojo foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, após essa suposta agressão na faculdade. O caso foi considerado um “crime menos grave”, mas pode fazer com que a famosa cumpra uma pena de prisão simples.

A nota deixa claro que “a denúncia foi oferecida em cima da alegação de que a também cantora praticou o delito de vias de fato”. Gabriela e a campeã do reality show ‘A Fazenda’ estudam no mesmo campus universitário, que fica na Taquara, Rio de Janeiro.

A coluna de Fábia Oliveira também diz que a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ poderia ter feito uma Transação Penal oferecida por um promotor do Ministério Público, mas a cantora não apareceu na audiência. Neste acordo, Jordana pagaria R$5 mil em cestas básicas ou prestaria serviços à comunidade.