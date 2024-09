Vídeo revelador: os pais de Shakira também foram vítimas da mãe de Piqué

Já se passaram dois anos desde que Shakira e Gerard Piqué anunciaram sua separação por meio de um comunicado, onde deixaram claro que sua decisão foi tomada “pelo bem-estar de nossos filhos” e também pediram “respeito à privacidade”. Após esse processo, eles foram inundados por um tsunami de especulações e versões sobre os motivos de sua separação.

ANÚNCIO

Entre elas, foi discutido na imprensa espanhola o relacionamento dos pais de Piqué com a cantora colombiana e sua família, especificamente a mãe do ex-jogador de futebol, Montserrat Bernabéu, que chegou a maltratar publicamente a mãe de seus netos Milan e Sasha.

Nesse processo de separação, as redes sociais constantemente lembravam episódios entre as duas famílias e entre os vídeos que geraram polêmica está um do ano de 2017, onde a mãe de Piqué segura o rosto de Shakira de uma maneira que muitos interpretaram como um gesto pouco apropriado.

Montserrat e sua atitude desafiadora com os pais de Shakira

Apesar de ambas famílias, durante os 12 anos de relacionamento entre a cantora e o ex-jogador de futebol, terem tentado manter as aparências em público, esses incidentes levaram os fãs a continuarem investigando a história dessas famílias.

Recentemente, um vídeo inédito que veio à tona voltou a ganhar destaque, mostrando maus tratos de Montserrat aos pais da cantora colombiana, Nidia Ripoll e William Mebarak.

O clipe que se tornou viral, mostra um incidente em que Montserrat Bernabéu ignora deliberadamente os pais de Shakira durante um evento em que ambas as famílias estavam presentes.

Estes maus tratos frequentes por parte da mãe de Gerard Piqué fizeram com que nas redes sociais ela fosse rotulada como "arrogante" e "desdenhosa", alimentando ainda mais as especulações sobre a tensa relação entre as duas famílias, conforme relatado pelo portal Terra.

ANÚNCIO

Alguns defendem a família de Piqué, outros a de Shakira

Mas como em todas as polêmicas geradas nas redes sociais, há aqueles que defendem Montserrat Bernabéu, sugerindo que a mídia e os internautas exageraram nos gestos da mãe de Gerard Piqué.

Também existem internautas que se colocam ao lado da cantora colombiana, garantindo que ela suportou muitos anos de discriminação por parte da família paterna de seus filhos.

Isso deixou questões em aberto, como por exemplo, se os maus tratos de Montserrat Bernabéu foram simplesmente uma falta de cortesia ou se evidenciaram uma brecha mais profunda entre as famílias.

Entretanto, a situação continua gerando opiniões divididas, destacando as dinâmicas de poder e o papel de cada indivíduo em um relacionamento tão midiático como o que Gerard Piqué e Shakira compartilharam.