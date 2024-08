Os gestos amorosos de Ben Affleck com Jennifer Garner que surpreenderam

HOLLYWOOD, CA - 24 DE FEVEREIRO: A atriz Jennifer Garner e o ator-diretor Ben Affleck chegam ao Oscar no Hollywood & Highland Center em 24 de fevereiro de 2013 em Hollywood, Califórnia

Ben Affleck tem sido o centro das atenções nos últimos dias, depois que Jennifer Lopez tomou a drástica decisão de finalizar seu casamento ao solicitar o divórcio sozinha nos Tribunais de Los Angeles, enquanto ele estava no Japão com sua ex-esposa, Jennifer Garner, e seus filhos: Violet, Seraphine e Samuel.

Os Affleck-Garner estavam no continente asiático desfrutando de umas férias antes de sua filha mais velha começar a Universidade de Yale em Connecticut, mostrando que mantêm uma grande proximidade, especialmente agora que o ator se separou de sua esposa.

Garner teria se tornado um dos pilares de Ben na situação em que ele se encontra e até despertou rumores de uma possível reconciliação devido às demonstrações de afeto que protagonizaram.

Os gestos amorosos de Ben Affleck com Jennifer Garner

Embora Ben Affleck e Jennifer Garner tenham se esforçado ao longo dos anos para mostrar que mantêm uma relação cordial pelo bem-estar de seus filhos, nos últimos dias tem sido visto que eles compartilham mais frequentemente.

O diretor também estava morando em uma casa alugada perto da mansão de sua ex em Los Angeles antes de comprar sua nova casa de solteiro. Agora que está solteiro, tem sido visto mais feliz do que nunca, sorrindo ao lado de seus filhos mais velhos e Garner, uma cena oposta àquela que costumava ser vista quando ele estava ao lado da diva do Bronx.

Vamos lembrar que os apelidados Bennifer foram alvo de piadas e críticas pela suposta infelicidade que ele mostrava durante seus passeios com ela.

Agora nas redes sociais, foram vazadas várias fotos de Ben com um novo visual e muito amoroso com a mãe de seus filhos, sendo vistos abraçados e bastante cúmplices não apenas no Japão, mas também em sua viagem mais recente à Itália.

Parece que a ex-parceira aproveitou a separação do famoso para passar tempo de qualidade em família, causando confusão entre seus seguidores, com mais de um pedindo para que voltem a morar juntos, já que parecem radiantes e comprometidos com seus filhos.

Até o momento, o motivo exato que levou Lopez e Affleck a terminarem seu casamento de apenas dois anos é desconhecido, no entanto, ambos teriam lidado com a separação da melhor maneira possível, depois que a cantora foi vista chegando à casa de seu ex no dia de seu aniversário.