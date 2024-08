Famosa ataca Blake Lively por incluir seu abusador em ‘É Assim Que Acaba’

Blake Lively passou da ausência na indústria cinematográfica para ser envolvida em duras críticas por seu novo filme ‘É Assim Que Acaba’, onde se destacou como protagonista e diretora. Apesar do sucesso da produção, a esposa de Ryan Reynolds foi cancelada devido à sua suposta inimizade com Justin Baldoni, também diretor e protagonista do filme, e sua postura nas últimas entrevistas.

Os atores que irradiaram química na adaptação do livro de Colleen Hoover teriam terminado inimigos, enquanto Blake foi questionado por promover o filme como uma comédia romântica, enquanto ele preferiu dar voz às vítimas de violência doméstica, que seria o tema central do filme.

Foi por causa desse assunto que uma estrela de ‘Zoey 101′ manifestou sua raiva contra a atriz, ao revelar que foi ela quem incluiu seu agressor na trilha sonora do filme.

Ela é a atriz que criticou Blake Lively por incluir em ‘É Assim Que Acaba’ seu abusador

Trata-se de Alexa Nikolas, que interpretava Nicole Bristow na famosa série da Nickelodeon e tem vivido um inferno nos últimos anos. A celebridade acusou Mike Milosh, cantor do RHYE, de ser um abusador e cyberbully, quando ela era menor de idade, para depois se casar com ele e se tornar vítima de violência doméstica.

Alexa e Mike teriam se conhecido na lembrada rede social MySpace, quando ela tinha 16 anos e ele 33. Foi quando ela atingiu a maioridade que ele viajou para Berlim para encontrá-la e a partir desse momento iniciou-se uma espiral tóxica que resultou em um casamento cheio de manipulações e abusos por parte dele, por vários anos.

“Não consigo expressar com palavras o quão decepcionada estou com Blake Lively e ‘É Assim Que Acaba’. Não só a promoção do filme foi um desastre e uma vergonha, mas também vocês colocaram música do meu abusador e ciberatacante no filme. Há evidências físicas dele se aproveitando de mim quando ele tinha 33 anos e eu tinha 16. Essa informação é facilmente acessível na internet, mas infelizmente também tive que fazer o trabalho emocional de expor RHYE com evidências. Também foi um processo judicial muito público onde os detalhes do que ele me fez foram revelados. Estou envergonhada deste filme”, escreveu Nikolas nas redes sociais.

Embora Nikolas tenha apontado Lively como culpada, não há evidências que comprovem que foi ela quem decidiu integrar a música ‘Hymn’ de RHYE na trilha sonora.