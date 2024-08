Agenda cultural: Dá para visitar o Museu da Língua Portuguesa sem pagar

A cidade de São Paulo oferece inúmeras atrações durante o final de semana, mas nem todas são gratuitas. Pensando nisso, o Museu da Língua Portuguesa resolveu estender a gratuidade dos ingressos, aos sábados e domingos, até o dia 31 de dezembro.

ANÚNCIO

Mas, quem visitar o museu nos outros dias da semana terá que pagar entre R$ 12 (meia-entrada) e R$ 24 (inteira) no ingresso, que pode ser comprado pela internet. Lembrando que crianças até sete anos entram sem pagar todos os dias da semana, assim como professores e funcionários de redes públicas de ensino, de qualquer nível.

Qual o horário de funcionamento do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo?

Localizado na Estação da Luz, o Museu da Língua Portuguesa funciona de terça a domingo, das 9h às 16h30, com permanência até as 18h. Como muitos outros espaços culturais da cidade, este museu fica fechado às segundas-feiras para manutenção.

Como chegar ao Museu da Língua Portuguesa sem transtorno?

A maneira mais fácil de chegar ao museu é usando o transporte público, seja metrô ou pela CPTM, já que ele está localizado exatamente no prédio da Estação da Luz, no centro histórico da capital paulista. Quem desembarca na Luz não precisa nem sair da estação para entrar no museu, já que há um acesso direto à bilheteria, a passarela no térreo que fica acima da linha do trem.

O que visitar no Museu da Língua Portuguesa aos finais de semana?

Um sábado por mês, a organização realiza diversas atividades gratuitas, que vão além das exposições, como feira de troca de livros e um sarau sobre a cultura africana. Já aos domingos, há um projeto com apresentação artística e jogos e brincadeiras comandados pelo coletivo Aqui que a gente brinca.

Há também, aos sábados e domingos, visitas temáticas gratuitas pela exposição principal e pelo prédio histórico da Estação da Luz.

As exposições em cartaz no Museu da Língua Portuguesa

A exposição principal e a mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil ficam em cartaz até o dia 31 de janeiro e fazem você mergulhar em experiências audiovisuais, lúdicas e interativas. Na primeira, é possível conhecer e entender a diversidade da nossa língua. Já na segunda, a presença de línguas da África, como iorubá, efe-fon e as do grupo bantu, ganham destaque no português falado no Brasil.