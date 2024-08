Novo trailer de ‘Sonic 3 - o Filme′ revela múltiplos papéis de Jim Carrey

O aguardado trailer de ‘Sonic 3 - o Filme′ chegou, e com ele uma emocionante surpresa para os fãs: Jim Carrey está de volta à tela em uma dobradinha. Apesar de suas declarações repetidas desde 2022 sobre sua aposentadoria da atuação, Carrey decidiu retornar para interpretar não apenas seu icônico personagem, Dr. Ivo ‘Eggman’ Robotnik, mas também uma nova figura no universo de Sonic, o Professor Gerald Robotnik.

No trailer do próximo lançamento, é mostrado como o famoso vilão Eggman se une, ainda que relutantemente, à Team Sonic. Mas a surpresa não termina aí. Carrey também interpretará Gerald Robotnik, o avô de Eggman, um personagem cuja história remonta aos videogames.

O Professor Gerald Robotnik, apresentado pela primeira vez no jogo ‘Sonic Adventure 2′ de 2001, é o cérebro por trás do Projeto Shadow, uma ambiciosa iniciativa para criar a arma definitiva e buscar a imortalidade, motivada por seu desejo de salvar sua neta Maria.

Expansão do universo Sonic

Este novo papel de Carrey expande o universo de Sonic ao trazer um personagem fundamental da saga dos videogames para a tela grande. No trailer, também podemos ver o personagem Shadow, que se junta a uma jovem interpretada por Alyla Browne, que poderia ser Maria Robotnik. A voz de Shadow será fornecida pelo ator Keanu Reeves, o que adiciona uma camada adicional de intriga à história.

Elenco e estreia

O elenco de ‘Sonic 3 - o Filme’ inclui Ben Schwartz como Sonic, Colleen O’Shaughnessey como Tails e Idris Elba como Knuckles. O diretor Jeff Fowler, juntamente com os roteiristas Pat Casey, Josh Miller e John Whittington, trabalharam para levar à tela uma emocionante continuação que promete manter os fãs à beira de seus assentos.

O filme, que também contará com o retorno de James Marsden, Tika Sumpter e outros atores do elenco anterior, será lançado nos cinemas em 20 de dezembro de 2024. Para muitos fãs, com essa mistura de personagens antigos e novos, ‘Sonic 3 - o Filme’ promete ser um grande evento para os seguidores da saga e os amantes do cinema familiar.