‘Deadpool & Wolverine’ será lançado no Disney+? Qual seria a data de lançamento

O fenômeno cinematográfico de 2024, ‘Deadpool & Wolverine’, conseguiu uma impressionante arrecadação de US$ 1.2 bilhão em todo o mundo, estabelecendo um novo recorde como o filme com classificação R mais lucrativo de todos os tempos. Este sucesso estrondoso deixou os fãs ansiosos para saber quando poderão desfrutar do filme em streaming.

A Marvel Studios tem mantido um padrão consistente no lançamento de seus filmes no Disney+. Geralmente, os filmes chegam à plataforma de streaming aproximadamente 89 dias após sua estreia nos cinemas.

Filmes recentes, como ‘Guardiões da Galáxia Vol. 3′ e ‘Os Marvels’, seguiram este cronograma, sugerindo que ‘Deadpool & Wolverine’ poderiam aparecer no Disney+ por volta de 23 de outubro se seguirem esse padrão.

Possível atraso na estreia

De acordo com relatos do TheDirect, o sucesso sem precedentes de ‘Deadpool & Wolverine’ pode levar a um ajuste na estratégia de lançamento. O filme tem mantido sua posição como número um nas bilheterias por semanas, o que sugere que a Disney pode optar por atrasar sua disponibilidade no Disney+.

Alguns especialistas preveem que a estreia em streaming poderá ser adiada até novembro ou até mesmo até o final de dezembro, coincidindo com a temporada de Natal.

Antes de sua chegada ao Disney+, ‘Deadpool & Wolverine’ poderia estar disponível em plataformas de Video on Demand (PVOD). Com base em lançamentos anteriores como ‘Guardiões da Galáxia Vol. 3′, o filme poderia estar disponível digitalmente tão cedo quanto 2 de outubro.

No entanto, se o filme continuar dominando a bilheteria, é provável que a Disney adie o lançamento digital até novembro para maximizar seu sucesso nos cinemas.

Entretanto, os cinéfilos podem continuar a desfrutar de ‘Deadpool & Wolverine’ nos cinemas ao redor do mundo. Os fãs devem ficar atentos a futuras atualizações sobre a disponibilidade do filme no Disney+, uma vez que a Disney ainda não anunciou oficialmente a data de lançamento na plataforma de streaming.