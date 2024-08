Os principais luxos que Jennifer Lopez e Ben Affleck compartilharam por dois anos na mansão em Beverly Hills

Durante dois anos, Jennifer Lopez e Ben Affleck viveram em uma impressionante mansão em Beverly Hills, um verdadeiro paraíso de luxo e sofisticação. Esta residência, conhecida como Crestview Manor, testemunhou os momentos mais íntimos e felizes do casal, antes de seu relacionamento chegar ao fim.

Agora, a mansão foi colocada no mercado com um preço de venda de 68 milhões de dólares, uma quantia que reflete o luxo e as comodidades que oferecia. A mansão, construída em 2000, é uma propriedade moderna que se estende por cinco acres de terreno e possui cerca de 11 mil metros quadrados de espaço habitável.

A mansão onde Jennifer Lopez e Ben Affleck viveram está à venda e cheia de luxos

Entre as suas características mais destacadas estão os planos abertos que permitem vistas panorâmicas para as montanhas, uma enorme piscina para desfrutar do clima quente da Califórnia, e uma garagem com capacidade para 12 carros, ideal para um casal que sempre esteve no centro das atenções.

Um dos maiores atrativos do Crestview Manor é o seu complexo desportivo interior, que inclui um ginásio de última geração, um ringue de boxe e uma quadra de pickleball. Estas instalações permitem manter-se em forma sem ter que sair de casa, o que certamente foi uma grande vantagem para duas estrelas tão ocupadas como JLo e Affleck.

Além disso, a casa possui 12 quartos e 24 banheiros, o que significa que cada quarto tem pelo menos dois banheiros, mais uma mostra do luxo em que viviam. Apesar dos luxos, a vida em Crestview Manor também tinha seu custo.

A vida cara dentro da mansão de Jlo e Ben Affleck

A fatura anual de impostos sobre a propriedade totaliza US$ 402.234 , e a taxa mensal da associação de proprietários é de US$ 667 , uma quantia surpreendentemente baixa considerando o valor total da propriedade. No interior da mansão, a decoração reflete o gosto pelo elegante e pelo clássico.

Um detalhe curioso é o pôster do filme ‘The Prince and the Showgirl’, estrelado por Marilyn Monroe e Laurence Olivier, que decora a sala de estar. A venda da Crestview Manor marca o fim de uma era para JLo e Ben Affleck. Embora o relacionamento tenha terminado, a mansão continua sendo um símbolo dos luxos que compartilharam por dois anos.