Nana Caymmi internada: Descubra o que fez a cantora voltar ao hospital

A cantora Nana Caymmi, de 83 anos, foi internada mais uma vez na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas, a equipe médica resolveu acalmar os fãs e disse que a artista foi ajustar o marcapasso, que foi colocado no começo de agosto, quando ela ficou 18 dias na unidade.

Antes da internação na última terça-feira (27), Nana foi ao mesmo centro hospitalar sentindo dores no peito e passou por um cateterismo. Na época, o G1 informou que o procedimento não apresentou obstruções e o quadro de saúde da cantora era estável.

Arritmia cardíaca fez Nana Caymmi ficar sob cuidados médicos

No final de julho, Nana Caymmi foi levada à Casa de Saúde São José,onde os médicos identificaram um quadro de arritmia cardíaca, o que fez a cantora passar pela implantação do marcapasso. Na época, a equipe médica divulgou uma nota avisando que a saúde da famosa era vista como estável.

Vale reforçar que a arritmia cardíaca pode ser um sintoma de algum problema físico ou psicológico e a falta de ritmo dos batimentos do coração é sua maior característica. Os médicos afirmam que há dois tipos, as taquicardias, quando apresenta um ritmo acelerado, e as bradicardias, caracterizada por batimentos lentos.

Queda de pressão, fadiga, falta de ar, desmaios, vertigens e palpitações no coração, que duram de segundos a semanas, podem ser alguns sintomas.Além disso, o tabagismo, sedentarismo e sobrepeso são fatores de risco para a doença.

Nana Caymmi já enfrentou outros problemas de saúde

Em 2016, a cantora passou por uma cirurgia de remoção de um tumor na parte externa do estômago. Antes disso, a artista foi internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Na época, a assessoria de imprensa do hospital afirmou que não divulgaria maiores detalhes do estado de saúde da cantora, que tinha 74 anos.

Mas, de acordo com informações do colunista Leo Dias, Nana tinha retirado um tumor benigno do estômago e teria se sentido mal. Os exames tinham detectado uma anemia e o caroço no local.