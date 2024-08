Justin Bieber revela o nome de seu bebê: e tem um significado fofo e poderoso

Em 23 de agosto de 2024 será para sempre a data mais memorável para o cantor Justin Bieber e sua esposa, a modelo Hailey: nasceu o primeiro filho deles. Através de suas contas no Instagram, eles compartilharam a maravilhosa notícia. Seus fãs e amigos, é claro, reagiram. Foi em 9 de maio passado que eles surpreenderam todos os fãs ao anunciar que seriam pais. Eles compartilharam um vídeo emocionante e várias fotos em que Hailey exibia sua barriga, ao mesmo tempo em que renovavam seus votos matrimoniais.

Algumas semanas depois, Hailey revelou que manteve o segredo por seis meses porque acha que a "internet é um lugar assustador para uma mulher grávida. (...) Você vê tantas histórias, histórias de partos traumáticos, experiências traumáticas, e sei que isso é muito real. Mas não quero me assustar".

No entanto, ela decidiu então gritar sua felicidade aos quatro ventos, pois desejava viver plenamente sua nova fase como mulher, sem precisar se esconder dos paparazzi. "Provavelmente poderia ter mantido em segredo até o final, mas não gostava do estresse de não poder desfrutar da minha gravidez. Sentia que estava escondendo esse grande segredo e não me sentia bem. Queria a liberdade de sair e viver minha vida", destacou no mês passado com a ABC News.

Tornou-se uma das grávidas mais fashion da época. Até para revelar sua gravidez, escolheu um vestido branco de renda da Saint Laurent, que combinou com óculos da mesma cor. Ao longo de sua gestação, sempre se mostrou doce, fresca, esportiva, confortável e elegante, de acordo com a ocasião. Agora ela vai tirar um tempo para cuidar do bebê.

Um nome com um significado poderoso

Os novos pais estão focados em dar toda a atenção ao bebê e, é claro, também em aprender. Por enquanto, eles apenas mostraram o pezinho do bebê e também revelaram seu nome, que também seguirá a tradição familiar com as iniciais JB, pois se chama: Jack Blues Bieber.

No entanto, embora compartilhe as iniciais com seus ancestrais, o bebê Bieber tem um nome com um significado poderoso para toda a família. Jack é o segundo nome de seu avô paterno, Jeremy, enquanto o segundo e muito particular nome, Blues, é em homenagem ao seu pequeno tio Bay Bieber, de seis anos, conforme relatado pelo portal People.

Até agora, não se sabe se eles vão compartilhar imagens completas de Jack ou se vão manter a identidade de seu pequeno reservado. É importante lembrar que Hailey comentou recentemente: “Já é o suficiente as pessoas falarem coisas sobre meu marido ou meus amigos. Não consigo imaginar ter que lidar com as pessoas falando sobre uma criança”.

O que importa é que ele está completamente saudável e está recebendo um amor puro, assim como toda a segurança de seus pais.