Ivete Sangalo compra mansão de R$ 5 milhões em Orlando, nos Estados Unidos

Ivete Sangalo investiu R$ 5 milhões ( 900 mil dólares) na nova moradia da família em Orlando, nos Estados Unidos. A nova mansão da famosa conta com 5 suítes, escritório, sala, cozinha, piscina, área gourmet e vista para um lago.

ANÚNCIO

A casa de luxo da cantora fica em Lake Nona, uma região planejada e luxuosa deste que é um dos destinos mais frequentados pelos turistas brasileiros. Durante suas férias, Ivete Sangalo estará a cerca de 30 quilômetros do complexo dos parques da Disney.

Segundo o jornal Extra, Ivete comprou a casa com uma corretora de imóveis famosa entre as celebridades brasileiras, como Simone Mendes, Deborah Secco e Rodrigo Faro.

Ivete Sangalo abandona vida de apresentadora e revela novos planos

Após quatro temporadas no comando do ‘The Masked Singer Brasil’, Ivete Sangalo não renovou o seu contrato com a TV Globo e deixou a carreira como apresentadora no passado. Segundo informações do jornalista Matheus Baldi, do site Glow News, Veveta contou para pessoas próximas e amigos que, por enquanto, a televisão não é uma prioridade.

Porém, a carreira musical voltou a ser o seu foco. Além disso, Ivete quer passar mais tempo com a família e a compra da casa em Orlando, nos Estados Unidos, é uma prova de que ela quer viver mais momentos com os filhos e o marido.

A mansão de JLo e Ben Affleck está à venda

Em processo de divórcio, Jennifer Lopez e Ben Affleck colocaram sua luxuosa mansão à venda. De acordo com informações do TMZ, JLo entrou com o pedido de divórcio ela mesma no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles em 20 de agosto, com uma data de separação definida em 26 de abril de 2024.

Segundo o site Zillow, a mansão situada em Beverly Hills pode ser comprada pelo valor de 68 milhões de dólares, sem incluir os 1.100 dólares diários em impostos, conforme relatado pelo The New York Post.

ANÚNCIO

Chamada Crestview Manor, a casa fica em uma propriedade de cinco acres e conta com uma grande piscina, uma garagem para 12 carros, estacionamento para 80 veículos, uma cabine de vigilância com dois quartos, um sótão de hóspedes separado e um complexo esportivo coberto que inclui uma academia de última geração, um ringue de boxe e uma quadra de pickleball.

Construída no ano 2000, a mansão tem 12 quartos e 24 banheiros, mas apenas um com uma banheira tradicional e um chuveiro a vapor.