A filha nº 2 de Silvio Santos contou como chamava o pai no SBT e em casa

Após a morte de Silvio Santos, detalhes sobre a relação íntima e profissional do apresentador com as filhas ficam cada vez mais expostos. Desta vez, Silvia Abravanel falou que não chamava o dono do SBT de pai, mas sim de outros nomes, seja dentro e fora de casa.

Durante o programa ‘Acerte ou Caia’ (Record), Silvia contou para Tom Cavalcante que nos bastidores do SBT, ela o chamava de Silvio, como os demais funcionários da emissora e lembrou quando recebia broncas vindas do pai e não do patrão: “Ele ficava me dando bronca como filha”, disse ela.

Mas, a palavra “pai” não era dita por Silvia Abravanel nem nos encontros familiares. Ela contou que dentro de casa chamava o apresentador de Senor, nome de batismo de Silvio Santos.

O programa ‘Acerte ou Caia’ foi gravado antes da morte de Silvio Santos

Para evitar qualquer estranhamento vindo do público, Tom Cavalcante avisou a audiência que a filha de Silvio Santos tinha participado da atração da Record antes da morte do dono do SBT: “Nesse programa, que já estava gravado, lembramos de momentos inesquecíveis, muito engraçados do Silvio”, disse o humorista, no vídeo.

Tom disse ainda que todos iriam amar a participação de Silvia Abravanel e enalteceu Silvio Santos em seu programa de estreia: “Em nome da Rede Record, em meu nome, e de todo o Brasil, dedicar esse programa de estreia ao nosso rei da TV, ao nosso Silvio Santos”.

Patrícia Abravanel pede força para tocar o SBT

A apresentadora do ‘Programa Silvio Santos’ pediu que Deus dê forças para que a família Abravanel consiga levar o legado de Silvio Santos e o SBT, após a morte do apresentador. A fala foi feita durante as comemorações de 43 anos da emissora, que foi gravada antes de Senor falecer.

“Se existe um pedido que eu quero fazer, é pedir a Deus que ele nos capacite mesmo. A mim e as minhas irmãs, a poder fazer com que esse SBT cresça ainda mais, de forma robusta, forte, poderosa e conquiste mais e mais o coração dos brasileiros”, disse ela.