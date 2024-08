“Sempre foi assim”: Internautas acusam Blake Lively de brigas com ex-colegas de Gossip Girl

A adaptação para as telas do romance ‘É Assim Que Acaba’ trouxe consigo uma polêmica inesperada, revelando o pior de Blake Lively, de acordo com internautas. A atriz protagoniza e produz o filme, que é dirigido e co-estrelado por Justin Baldoni. Apesar de o livro já ter suas polêmicas, muitos estavam dispostos a dar uma chance ao projeto por parecer promissor.

As primeiras críticas antes da estreia oficial foram positivas, mas a bomba estourou quando Lively começou a turnê promocional, na qual se dedicou apenas a ‘vender’ a história como uma comédia romântica, tirando a seriedade do tema principal da violência doméstica.

Ao contrário dela, Justin Baldoni tem se dedicado a criar consciência e informar sobre linhas de apoio a vítimas. A isso se soma a presença de Ryan Reynolds, que, segundo Blake, interveio em várias cenas. Os rumores de uma briga entre Lively e Baldoni se intensificaram, pois não foram vistos juntos em toda a promoção.

Posteriormente, Lively alegou que se sentiu desconfortável trabalhando com Baldoni, pois ele supostamente “a ofendeu” ao perguntar sobre seu peso, além de prolongar a duração de um beijo em uma das cenas. No meio disso, muitos saíram em defesa de Baldoni, apontando que as acusações de Lively “não fazem sentido”, “que ele sempre foi muito profissional, além de ser um grande ser humano”.

Agora os internautas estão lembrando do passado sombrio de Blake Lively quando ela estava em Gossip Girl e como as coisas terminaram mal com sua co-protagonista, Leighton Meester.

Blake Lively está sendo acusada de ter sido ‘tóxica’ desde Gossip Girl

Blake Lively (Warner Bros.)

Os comentários infelizes de Lively sobre o tema da violência doméstica e os mal-entendidos com jornalistas durante entrevistas fizeram com que muitos expressem que ela “sempre foi tóxica”, trazendo à tona velhos conflitos com seus colegas de ‘Gossip Girl’.

Lively e Leighton Meester, que interpretaram Serena van der Woodsen e Blair Waldorf, respectivamente, foram o centro das atenções tanto por suas atuações quanto pelos rumores sobre seu relacionamento fora das câmeras. Embora na série fossem melhores amigas com um relacionamento complicado, na vida real sua relação era muito mais distante.

"Blake e Leighton não eram amigas", disse o produtor executivo Joshua Safran à Vanity Fair em um artigo de agosto de 2017, publicado em comemoração ao décimo aniversário do programa. De acordo com Safran, ambas tinham personalidades muito diferentes que não se encaixavam.

Em 2008, um relatório da revista New York Magazine citou fontes que afirmaram que Lively e Meester tinham uma tendência a “evitar-se mutuamente como a peste” enquanto filmavam a série e que a rivalidade intensificou-se a ponto de outros membros do elenco terem que ‘escolher um lado’.

“Blake e Leighton nunca foram melhores amigas, e nunca pretenderam ser. Blake vai trabalhar, faz o seu trabalho e vai para casa”, afirmou um publicitário de Lively à Harper’s Bazaar em 2017. Em uma ocasião, a atriz até comparou cruelmente Leighton Meester a um “macaco com roupas coordenadas”.

Também vale ressaltar que Penn Badgley, que interpretou Dan Humphrey na série, segue Leighton e recentemente descobriu-se que também segue Justin Baldoni, mas não segue Blake.