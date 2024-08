‘O Retorno de Simone Biles’: Parte Dois estreia em 25 de outubro na Netflix

A Netflix confirmou que os episódios três e quatro de ‘O Retorno de Simone Biles’ chegam na plataforma no dia 25 de outubro. Segundo o streaming, a segunda parte do documentário acompanha sua participação da atleta nas seletivas de ginástica dos Estados Unidos de 2024, onde ela se qualificou oficialmente para a equipe olímpica do país, até suas performances em Paris.

A produção inédita também compartilha com os assinantes os pensamentos e momentos pessoais de sua jornada para se tornar uma das maiores ginastas do mundo.

“Os episódios oferecem um acesso íntimo a Biles enquanto ela conquista três medalhas de ouro e uma de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024″, disse o documento enviado à imprensa.

Os dois primeiros episódios, de 45 minutos cada, onde a atleta reflete sobre as pressões intensas, as batalhas internas e o salto em Tóquio-2020 que virou seu mundo de cabeça para baixo, já estão disponíveis na Netflix.

Feios estreia no catálogo da Netflix em setembro

Com Joey King, Keith Powers e grande elenco, o filme chega na plataforma no dia 13 de setembro. A trama, baseada no livro homônimo de Scott Westerfeld, lançado em 2003, coloca seus personagens num futuro brutalmente superficial, onde a aparência é tudo.

O filme conta a história de um universo distópico onde jovens, ao fazerem 16 anos, passam por um procedimento estético obrigatório para se enquadrarem nos padrões estéticos da sociedade, até que Tally (Joey King) decide ir contra esse sistema e se juntar aos Uglies.

Filme distópico 'Feios' estreia na Netflix em setembro (Divulgação/Netflix)

Sobre a relação entre o filme e a vida real, o diretor McG declara que “é um comentário sobre o que estamos vivenciando hoje, onde tantas pessoas não podem simplesmente tirar uma foto e postar nas redes sociais”.

Segundo ele, “você tem que por um filtro, tem que editar, tem que fazer tudo isso para apresentar uma versão idealizada da beleza. E este é um momento para dizer, respire fundo, trabalhe no seu interior, ame as pessoas pelo que elas são e aceite a si mesmo pelo que você é, e, estranhamente, é uma maneira muito mais gratificante de viver”.

O autor da produção escrita também segue como produtor executivo da trama adaptada para o streaming e até faz uma aparição especial.