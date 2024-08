Ben Affleck esquece JLo após rumores de divórcio e viaja para o Japão

A cada dia que passa, os rumores sobre o suposto fim do romance entre Ben Affleck e Jennifer Lopez continuam a aumentar. Ambos estão vivendo separados, ele não foi à festa de aniversário dela e não passaram juntos a data de seu aniversário de casamento.

E embora JLo tenha comparecido à festa de aniversário do ator, Affleck voltou a aumentar as especulações depois de fazer as malas e ir para o Japão para se encontrar com sua ex-esposa, Jennifer Garner.

Ben Affleck encontrou-se com a atriz no Japão?

De acordo com o que foi relatado pela People, citando a FOX News Digital, o ator teria viajado para o referido país asiático, onde está Garner, além de Violet, Fin e Samuel, seus três filhos.

“Eles eram melhores amigos e o epítome da coparentalidade saudável”, disse uma fonte. No entanto, nenhum dos representantes dos atores, nem da JLo, quis comentar sobre o assunto.

Nesse sentido, Garner compartilhou alguns dias atrás, através de sua conta do Instagram, algumas fotos de sua estadia no Japão, onde, no entanto, Affleck não aparece.

Vale ressaltar que, na celebração do aniversário do ator, tanto Jennifer Lopez quanto Jennifer Garner compareceram à festa.

Esta foi a primeira vez que JLo e seu marido estiveram juntos publicamente, embora não tenham sido divulgadas imagens deles juntos, indicando que a Diva do Bronx esteve no local por cerca de 30 minutos.

Por sua vez, Garner chegou bastante animada à celebração, cumprimentando até mesmo os paparazzis presentes e sendo uma das convidadas que mais tempo permaneceu no local, demonstrando mais uma vez a boa relação que existe entre o ex-casal.

Também é importante lembrar que Jennifer Garner também tem um bom relacionamento com JLo, e até se mencionou que ela tem ajudado ambos no meio da crise que estariam enfrentando.