3 séries de drama criminal na Netflix para assistir no fim de semana

O drama criminal é um dos gêneros mais populares que existem e não é difícil entender o porquê. Afinal, poucos resistem a acompanhar uma história em torno da ação criminal ou policial.

A maioria dessas produções apresentam personagens multidimensionais e contam enredos tão complexos quanto viciantes que te fazem refletir enquanto tenta desvendar os mistérios propostos.

Além disso, muitas vezes lidam com dilemas humanos que te desafiam intelectualmente, sem precisar se envolver no mundo do crime ou na investigação policial real.

Séries de drama criminal na Netflix para assistir no fim de semana

Se tiver vontade de assistir a algum drama criminal, a Netflix tem um grande catálogo de diferentes versões do gênero para escolher, seja você querendo ter o ponto de vista de um policial ou de um criminoso.

Na verdade, a plataforma é lar de grandes sucessos originais e licenciados, como’A Casa de Papel’ ‘Mindhunter’, ‘Narcos’, ‘Ozark’, ‘Peaky Blinders’, ‘Breaking Bad’ ou ‘Dexter’, para citar alguns.

No entanto, se quiser ver algo fascinante do qual você tenha ouvido falar menos, continue lendo para conhecer três dramas criminais viciantes que você pode assistir na Netflix neste fim de semana.

Top Boy

Se quiser começar uma série de drama criminal de várias temporadas, dê uma chance a esta produção britânica implacável que enfatiza as consequências de reinar em um mundo sangrento.

Sinopse: As ruas de Londres cortam e cicatrizam, deixando mapas de sangue nas margens. Três desbravam o labirinto das drogas: dois velhos conhecidos e um jovem sedento.

Collateral

Aqueles que procuram séries para assistir em um dia têm a opção ideal nesta trama liderada pela famosa Carey Mulligan, que conta com várias reviravoltas inesperadas e uma mensagem importante.

Sinopse: Enquanto investiga o assassinato de um entregador de pizza, uma detetive de Londres descobre uma conspiração envolvendo traficantes de drogas, contrabandistas e espiões.

The Sinner

Se você procura um drama criminal que aborde casos diferentes e com culpados aparentemente improváveis em cada temporada, este projeto estrelado por Bill Pullman vai te prender completamente.

Sinopse: Em uma pequena cidade de Nova York, um detetive atormentado busca resolver crimes arrepiantes enquanto trava uma batalha contra seus próprios demônios.