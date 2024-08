Saudade de Rodrigo Simas? O ator está nesta minissérie brasileira do Disney+

Rodrigo Simas interpreta Sérgio em 'Vidas Bandidas', do Disney+

Juliana Paes não é a única do elenco de ‘Renascer’ que está em ‘Vidas Bandidas’, minissérie brasileira que estreou recentemente no Disney+. O ator Rodrigo Simas, que interpretou José Venâncio no remake da TV Globo, vive Serginho, personagem que faz parte da gangue que rouba turistas ricos que visitam o Rio de Janeiro.

Cansado dos mandos e desmandos de Bruna (Juliana Paes), Sergio convence Raimundo (Thomas Aquino) a roubar a chefe da quadrilha durante um passeio de barco, mas o plano dá errado e eles acabam matando Lara (Larissa Bocchino), irmã da criminosa.

Diante deste fato divulgado pelo Disney+ no teaser da produção, Rodrigo conversou com o F5, site da Folha de São Paulo, e defendeu seu personagem e disse que ele não é o vilão da história: “É um homem de escolhas erradas”. Vale destacar que o bandido foge do barco e deixa o comparsa sozinho.

Personagem de Rodrigo Simas ficou muitas vezes sem roupa para ‘Vidas Bandidas’

A minissérie da Disney+ chamou a atenção do assinante pelas cenas de ação, mas também por mostrar cenas onde o galã aparece sem roupa. Ao definir Serginho, Simas disse que ele tem uma vida sexual muito ativa.

Já sobre os bastidores, o ator revelou que foi algo tranquilo e muito bem criado pela produção: “Foi tudo bem feito, bem cuidado. Tínhamos uma coordenadora de intimidades, a Maria Silvia Campos, e acabou sendo divertido”.

Rodrigo Simas pegou gosto por trabalhos para o streaming

Dispensado das gravações de ‘Renascer’, o ator não escondeu que gosta da pluralidade da profissão e que gravar para o streaming é algo muito prazeroso: “É algo que agrega, não só para quem trabalha na frente das câmeras”.

Outro ponto positivo é que as produções gravadas no Brasil também ganham o público internacional: “É uma série nossa, feita aqui no Brasil, mas que pode estar pelo mundo”.