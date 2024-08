‘Renascer’: Globo admite erro ao colocar novela no horário nobre

Faltando 14 dias para ‘Renascer’ chegar ao fim, a direção da Globo teria admitido que esse não era o momento certo de colocar o remake no horário nobre. Com o último capítulo previsto para o dia 6 de setembro, o remake deve ficar com uma média de 26 pontos de audiência, o mesmo conquistado por ‘Terra e Paixão’.

Segundo o F5, site da Folha de São Paulo, a direção de dramaturgia da TV Globo diz nos bastidores que a novela adaptada por Bruno Luperi não foi exibida no melhor contexto histórico e isso pode ter prejudicado a audiência.

Com o fim de ‘Renascer’, a Globo não pretende demitir o neto de Benedito Ruy Barbosa. Visto com um bom escritor, ele deve começar a criar novelas inéditas para o canal, mas não se sabe para qual dos três horários de novela.

Outro ponto interessante sobre o fim da atual novela das 21h envolve a duração do último capítulo. Segundo a programação da Globo, a trama será menor para que a emissora coloque no ar o jogo da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que começará às 22h. Para não comprometer a obra, alguns finais começam a surgir no penúltimo capítulo.

Web comenta o que espera de ‘Mania de Você’, a próxima novela das 21h

As primeiras chamadas de ‘Mania de Você’ já aparecem nos intervalos da TV Globo e mostram o que o autor João Emanuel Carneiro preparou para o horário nobre. Mas, uma parte do júri das redes sociais também deu o seu ponto de vista sobre os personagens Viola (Gabz), Luma (Agatha Moreira), Mavi (Chay Suede) e Rudá (Nicolas Prattes).

Em um comentário no X, uma pessoa disse que a novela escrita por João Emanuel Carneiro “vai ser boa” por não ter nenhum ex-BBB no elenco. Outro internauta reforçou que não é fã das tramas da Globo, mas “é impossível não se prender” nas criações do autor, que também escreveu ‘Avenida Brasil’, destacando que ele coloca “cenas rápidas e movimentadas” para atrair a atenção do telespectador.

Com estreia marcada apenas para setembro, outros personagens de ‘Mania de Você’, como Molina (Rodrigo Lombardi), Mércia (Adriana Esteves), Berta (Eliane Giardini) e Isis (Mariana Ximenes) também surgiram no primeiro teaser oficial e arrancaram elogios nas redes sociais. Para uma anônima, “se a novela tem a Ana Beatriz Nogueira sendo uma mãe doida”, a trama tem tudo para ter boa audiência.