Ben Affleck é visto sorrindo após o divórcio com Jennifer Lopez

LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 05: (L-R) Ben Affleck and Jennifer Lopez attend ELLE's Women In Hollywood Celebration at Nya Studios on December 05, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images,)

O processo legal de separação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck está em andamento e em breve eles serão legalmente divorciados. Após a notícia de que a cantora pessoalmente entrou com o pedido de divórcio no Tribunal Superior de Los Angeles, muitos detalhes sobre seu relacionamento fracassado vieram à tona, assim como a forma como cada um tem enfrentado a situação.

ANÚNCIO

People en Español divulgou uma foto de Ben muito sorridente em 20 de agosto, o mesmo dia em que Jlo pediu o divórcio. A imagem se espalhou na mídia de entretenimento. Na foto, o ator está descendo de um jato particular no qual viajava com sua ex Jennifer Garner para deixar sua filha mais velha, Violet, na Universidade de Yale, localizada em New Haven, Connecticut. Quando voltaram para Los Angeles, ele foi visto com seus dois filhos mais novos, Seraphina, de 15 anos, e Samuel, de 12.

Não é por acaso que Jennifer tenha escolhido o dia 20 de agosto para apresentar o pedido de divórcio, pois era o dia em que completavam dois anos de casados. Há versões que afirmam que ela escolheu essa data para demonstrar o quão forte se sente diante da separação. Foi uma decisão muito pessoal.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sem acordo pré-nupcial

O TMZ relatou que Jennifer Lopez e Ben Affleck se casaram sem um acordo pré-nupcial, o que significa que em caso de divórcio, o que ambos tenham recebido financeiramente faz parte de uma comunhão entre eles.

O meio citado revelou que, de acordo com os documentos de divórcio, Jlo pediu que nenhum dos dois receba pensão alimentícia. O fato de não terem tido filhos facilita as coisas do ponto de vista de que não há custódia para disputar.

Até agora, nenhum dos dois artistas se manifestou sobre a sua separação.

Os rumores de separação entre os atores começaram em maio passado. As suspeitas surgiram porque eram vistos separadamente. Diante da grande quantidade de comentários, eles foram vistos juntos algumas vezes. A imprensa estava atenta para ver se estavam ou não usando seus anéis de casamento, algo com o qual Ben tentava despistar, já que em algumas ocasiões ele usava e em outras não.