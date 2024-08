Todd Phillips descartou um terceiro filme do ‘Coringa’

‘Coringa: Delírio a Dois’ será a segunda parte da saga deste personagem, e os fãs já estão ansiosos para ver seu retorno, e algo que chamou a atenção é que o diretor do filme, Todd Phillips, foi questionado sobre a possibilidade de fazer outro filme.

Deve-se notar que os últimos detalhes estão sendo preparados para a estreia da segunda parte deste personagem da DC Comics.

O que Todd Phillips disse sobre um terceiro filme do 'Coringa'?

Numa recente entrevista para a capa da ‘Variety’, Todd Phillips, o diretor de ‘Coringa: Delírio a Dois’, tentou esclarecer as dúvidas sobre uma possível continuação da bem-sucedida franquia.

"Foi divertido jogar neste tipo de mundo artificial para dois filmes, mas acredito que já dissemos o que queríamos dizer neste mundo", expressou o cineasta.

Em vez disso, Phillips manifestou seu interesse em voltar às suas raízes na comédia, afirmando que "as pessoas estão procurando por comédias neste momento".

No entanto, isso não significa que Phillips esteja disposto a romper todos os laços com Phoenix. Na verdade, ele reconheceu que estaria disposto a colaborar novamente com o ator se o projeto fosse em um contexto muito diferente.

"Gostaria de continuar trabalhando com o Joaquín, mas em uma comédia, porque ele pode ser muito descontraído e divertido", acrescentou.

A estreia de ‘Coringa: Delírio a Dois’

A primeira parte conseguiu arrecadar mais de um bilhão de dólares em todo o mundo e foi um dos filmes mais comentados em 2019.

Enquanto o segundo lançamento chegará em 3 de outubro de 2024, sendo um dos filmes mais esperados deste ano.

Nesta ocasião, veremos Lady Gaga dando vida ao emblemático personagem Harley Quinn, sendo um dos momentos mais comentados do primeiro trailer que já foi lançado.