Drake ‘está pronto’ para tentar um romance novamente com Jennifer Lopez

Drake e Jennifer Lopez geraram rumores de romance em dezembro de 2016, depois de trabalharem juntos em uma colaboração. Na época, foi dito que passaram juntos a Véspera de Ano Novo e que estiveram saindo durante todo o mês de janeiro de 2017, mas em fevereiro a aventura deles acabou. Embora, de acordo com os comentários, eles gostassem um do outro, nunca se concretizou um relacionamento entre eles. Agora, diante do divórcio da atriz com Ben Affleck, uma fonte revelou que o cantor ‘está pronto’ para tentar novamente com ela.

ANÚNCIO

In Touch publicou que uma fonte revelou que Drake está pronto para tentar novamente um relacionamento com Jennifer Lopez, pois sempre esteve apaixonado por ela. “Claro que Drake não vai se conectar com ela enquanto ela ainda estiver casada... Ele nunca cruzaria essa linha, mas uma vez que as coisas se tornem oficiais (com Ben), ele estará pronto e esperando para lhe mostrar um bom momento”, disse a fonte.

Além disso, destacou que a química entre eles foi "incrível", que Drake "nunca pressionou por mais, mas todos sabem que ele adoraria sair com ela seriamente".

Drake e sua aventura com Jennifer Lopez

Quando estavam saindo em 2016, Jennifer Lopez supostamente apresentou Drake aos seus filhos Max e Emme, frutos de seu relacionamento com o cantor Marc Anthony.

Diz-se que o rapper dava presentes luxuosos a Jlo, um desses presentes foi um colar de US$ 1.000.000 que ela foi vista usando. Fontes próximas afirmaram na época que se divertiam juntos e se davam bem porque gostavam de fazer música juntos.

Entre os relacionamentos de Drake estiveram famosas como a modelo Kylie Jenner, Rihanna, a repórter Rosalyn Gold-Onwude, Bella Hadid, a ex-atriz de filmes adultos Sophie Brussaux, Nicky Minaj, Taylor Swift, Heidi Klum e a atual esposa de Justin Bieber, Hailey Baldwin.

No entanto, depois de uma experiência ruim por ter voltado com um ex (Ben), Jennifer Lopez estaria disposta a tentar novamente com Drake? Apenas o tempo dirá.