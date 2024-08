Por que William não quer Harry em sua coroação? Entenda o conflito real

Príncipe William, herdeiro direto do trono britânico, revelou a intenção de não convidar seu irmão, Harry, para sua futura coroação. Essa decisão, que reflete uma ruptura significativa na relação entre os dois, foi divulgada por fontes próximas à família real britânica, conforme noticiado pelo Sunday Times.

Segundo as fontes, William considera o irmão “desleal”, o que teria contribuído para um distanciamento que já dura quase dois anos. O relacionamento entre os irmãos, que outrora eram próximos, se deteriorou a ponto de William não se imaginar ao lado de Harry em um dos momentos mais importantes de sua vida. Essa situação é vista como “imensamente triste” por aqueles que acompanham a dinâmica familiar de perto.

Relações familiares tensas

A principal preocupação entre os membros da realeza, segundo os relatos, é a possibilidade de qualquer interação com Harry ser exposta publicamente, especialmente em uma nova publicação ou documentário, dado o histórico recente de revelações por parte do caçula de Charles III. Em janeiro de 2023, Harry lançou o livro “O que Sobra”, onde compartilhou detalhes íntimos e controversos sobre sua vida na família real, o que abalou ainda mais as relações familiares.

Enquanto isso, o rei Charles III parece mais disposto a perdoar o filho, ao contrário de outros membros da realeza, que mantêm uma postura mais rígida e resistente em relação a Harry. Essa tensão familiar é agravada pelo afastamento físico e emocional de Harry, que, junto com sua esposa Meghan Markle, vive nos Estados Unidos desde que renunciaram às suas funções reais em 2020.

William, por sua vez, está focado em seu papel como futuro monarca e em preservar a imagem e a tradição da monarquia britânica, o que o leva a evitar conflitos que possam gerar mais publicidade negativa para a família.