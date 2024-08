Madonna reaparece com seus 6 filhos celebrando seus 66 anos na Itália

Madonna celebrou seu 66º aniversário na Itália cercada por seus seis filhos, em um evento que ofereceu um raro vislumbre da vida familiar da icônica cantora. A ‘Material Girl’ compartilhou uma série de fotos no Instagram, mostrando como ela aproveitou essa ocasião especial com seus entes queridos na encantadora cidade de Pompeia.

Em uma das fotos mais queridas, Madonna aparece ao lado de Lourdes ‘Lola’ Leon, de 27 anos; Rocco Ritchie, de 24; David Banda, de 18; Mercy James, de 18; e as gêmeas Stella e Estere, de 11.

Madonna reaparece com seus 6 anos celebrando seus 66 anos na Itália

A cantora estava elegante com um vestido de renda branca e um corpete preto, complementado com um cinto dourado e joias chamativas, reafirmando seu estilo único e glamoroso. Suas filhas também brilharam na celebração, vestindo vestidos combinando e adicionando um toque de estilo com lenços na cabeça. Rocco optou por um traje simples, com uma camisa branca e calças pretas, enquanto David escolheu uma polo listrada para a ocasião.

Noutra imagem, podemos ver Madonna sorrindo enquanto David a abraça por trás, capturando um momento de puro amor maternal. Também foram incluídas nas fotografias o suposto namorado dela, Akeem Morris, que foi visto de mãos dadas com a cantora, acrescentando um toque romântico à celebração. Madonna acompanhou as fotos com a frase ‘La Dolce Vita’, refletindo o espírito festivo da noite.

Uma família numerosa (Instagram)

De acordo com relatos, a cantora e seu grupo chegaram a Pompéia com cerca de 30 convidados para celebrar seu aniversário, que ocorreu em 16 de agosto. A festa foi realizada em um anfiteatro iluminado por velas, criando um ambiente mágico e sofisticado que refletia a grandeza que caracteriza a estrela. A celebração também coincidiu com o aniversário de seu filho Rocco, que ocorreu em 11 de agosto, tornando o evento ainda mais especial para a família. Embora não seja comum ver Madonna com todos os seus filhos juntos, esta ocasião foi uma exceção, e a última vez que foram vistos todos reunidos foi no Dia das Mães em maio de 2023.