O gesto do filho do Ben Affleck com JLo após o divórcio que gerou polêmica

Instagram / A cantora foi vista fazendo compras com o filho de Ben

A cantora foi vista fazendo compras com o filho de Ben

Embora Jennifer López e Ben Affleck tenham se divorciado, seus filhos continuam passando tempo juntos, tanto entre si como com famosos.

ANÚNCIO

Emme, filha de Jlo, e Fin, filha de Ben Affleck, foram recentemente vistas juntas dando um passeio pelo bairro, parecendo felizes e mostrando a grande amizade que existe entre elas.

Além disso, alguns dias atrás Violet foi vista usando o vestido que JLo usou há um ano, mostrando que ela o presenteou e ela o usa com estilo e elegância, e não é a única que recebeu um gesto gentil de sua ex-madrasta.

A cantora e o filho mais novo de Ben e Jennifer Garner, Samuel, foram vistos fazendo compras com Jennifer.

Esse gesto desencadeou polêmica

Jennifer López foi vista chegando à casa de Jennifer Garner enquanto deixava sua filha Emme e pegava o filho de Ben, Samuel, de 12 anos.

A atriz e cantora levou o filho de seu ex para fazer compras e passear e parecia estar muito atenta ao adolescente, tentando fazê-lo sentir-se bem.

No entanto, eles afirmam que ele não parecia tão confortável e feliz, especialmente por um gesto, que foi quando ela o abraçou, mas ele não a tocou, apenas passou o braço por trás dela, mas não a tocou e também parecia sério.

ANÚNCIO

Por isso dizem que, embora JLo se esforce, e sempre tenha feito isso para agradar aos filhos de Ben e tenha gestos bonitos com eles, parece que o pequeno já não a quer mais após o divórcio.

“Ahá e a mão da criança que não se atrevia a tocá-la”, “ele nem quis abraçá-la, parece que não a quer”, “Essa senhora é uma influência muito má para as crianças!”, “a criança não parece feliz, está lá obrigada”, “Espero que não usem as crianças em benefício da imprensa 😢”, “parece que ele não a suporta, não parece feliz”, “pobre garoto, não parece nada feliz e menos com os paparazzis”, “essa mulher só os usa para seu benefício”, “ele não parece feliz ali, nota-se que o obrigaram”, e “como fazem mal a essas crianças”, foram algumas das críticas nas redes.

Apesar da separação, os adolescentes se tornaram uma família e continuam passando tempo de qualidade juntos, demonstrando que estão unidos.