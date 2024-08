Antonela Roccuzzo adere à tendência de usar bóxers e os combina assim

A empresária exibiu um grande arsenal de estilo com seus looks

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, tornou-se um ícone da moda devido ao estilo que adotou nos últimos anos, o que a levou a ser a imagem de várias marcas de moda. Seu estilo elegante, sofisticado e moderno a tornou uma referência em tendências com seus looks.

A argentina tem sido a inspiração de muitas mulheres na hora de se vestir, por isso ela sabe o que e como usar em cada ocasião em que aparece, seja para um jogo de futebol do marido, onde exibe sua simplicidade, ou em algum evento importante onde mostra todo seu arsenal de moda com roupas de alta costura.

Através das redes sociais, a esposa do considerado melhor jogador do mundo tem se encarregado de mostrar diferentes looks perfeitos para cada ocasião, embora também tenha surpreendido com alguns deles, por serem bastante ousados, mas cheios de estilo.

Os looks em que Antonela Roccuzzo usou bóxers

Antonela Roccuzzo conquistou o carinho e respeito não apenas dos fãs de seu marido, mas também dos seus próprios, graças à sua personalidade, estilo e atração física, o que a coloca no centro das atenções em todos os lugares onde aparece.

Enquanto a empresária desfruta de férias nas praias de Miami com sua família, nas redes sociais têm destacado os looks com boxer que ela tem exibido várias vezes, uma tendência que começa a ganhar relevância.

Roccuzzo soube combinar a elegância com o casual e até mesmo urbano, como fez com este conjunto de alfaiataria em cinza composto por um colete aberto, sem mangas, uma blusa branca e uma calça wide leg que deixava a peça íntima branca à mostra, os quais estiveram longe de tirar seu toque clássico e sofisticado.

Sem dúvida, uma opção bastante arriscada, mas graças ao estilo fresco e jovial que Antonela possui, ela consegue tirar proveito disso e transformá-lo em possíveis opções para as próximas temporadas, por ser uma opção bastante criativa.

Não só a esposa de Messi optou por este estilo urbano, pois outras famosas decidiram acompanhar seus looks mostrando suas cuecas por cima de calças, jeans, saias ou shorts. Algumas delas foram Sydney Sweeney, Gigi Hadid e a influenciadora Chiara Ferragni, que marcaram sua sensualidade com diferentes roupas.