Garantem que o ex de JLo joga na cara dela o fracasso com Ben Affleck da maneira mais cruel

Jennifer Lopez continua enfrentando acusações em meio aos rumores de divórcio com Ben Affleck apenas dois anos após terem se casado. Em meio à tempestade que o casal enfrenta, Álex Rodríguez, ex-noivo da cantora, surgiu.

JLo e Ben têm mantido distância em seu relacionamento há alguns meses e têm deixado diferentes pistas que levaram mais de um a pensar que terminaram sua relação.

Os famosos decidiram vender a mansão onde viviam juntos, Affleck mudou-se para Los Angeles, enquanto a diva do bronx tem feito suas últimas aparições sozinha.

O gesto de Álex Rodríguez que é considerado uma indireta para JLo

Jennifer Lopez e Álex Rodríguez estavam noivos antes dela retomar seu relacionamento com Ben Affleck, então muitos esperavam que fosse com ele que ela chegasse ao altar.

No entanto, depois de terminar seu relacionamento, ela voltou para o ator com quem estava noiva há mais de duas décadas. Agora, com os apelidados Bennifer no centro das atenções devido à crise conjugal que teria levado à separação, o ex-jogador de beisebol tem se encarregado de exibir seu romance com a modelo Jaclyn Cordeiro.

Através de suas redes sociais, o ex da artista tem mostrado felicidade e amor por sua nova parceira enquanto eles exibiam suas férias na Itália, dando um passeio em um luxuoso iate. Suas postagens foram consideradas uma indireta para sua ex-parceira, já que foi ela quem terminou o romance para voltar com Affleck.

O atleta exibiu seu novo amor Instagram (Instagram)

A nova parceira de Rodríguez é uma treinadora física canadense que tem um corpo incrível, graças à alimentação e ao treinamento físico que mantém diariamente e que tem mostrado em suas plataformas digitais. Graças a ela, Álex retomou sua vida saudável.

O ex-atleta tem se mantido como um verdadeiro cavalheiro ao se recusar a falar sobre seu novo relacionamento e também sobre o que teve com Jennifer, que durou quatro anos e na qual ambos uniram seus filhos, que aparentemente se davam muito bem entre si.

“Eu não me lembro de nada disso, lembro-me de jogar bola... O importante é que agora as coisas estão muito boas, estamos tranquilos, e a história é o que se aprende na escola”, respondeu a Raúl de Molina depois que ele perguntou sobre sua vida amorosa.