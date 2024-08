Como fica o SBT com a morte de Silvio Santos?

Na prática, desde o segundo semestre de 2022 Silvio Santos já dava pouquíssimas cartas no SBT, devido à idade avançada - ele morreu na madrugada desde sábado, 17 de agosto, aos 93 anos.

Em comum acordo, o SBT teve sua propriedade transferida em 2017 para as filhas Daniela (a número três, como ele chamava) e Renata (a número seis), nomeada em 2020 para assumir a presidência do Grupo Silvio Santos.

Formada em administração de empresas pela Liberty University, na Virgínia, nos Estados Unidos, Renata se preparou para gerir o grupo do pai.

Enquanto isso, Daniela, antes de ser alçada à vice-presidência do SBT em 2023, exerceu o cargo de diretora artística do canal, tendo criado alguns dos programas que ganharam vaga fixa na programação.

Ela, no entanto, tinha se afastado em razão da maternidade e, depois, de divergências com o pai, que sempre deu a última palavra, muitas vezes contrariando os projetos da filha.

Hoje, quem continua dando as carta na emissora é Daniela. Comenta-se nos bastidores do SBT que ela vem dispensando antigos escudeiros do pai que apontam contrariedades às suas decisões.

Quando Gugu Liberato reinava aos domingos, muito se falou dele como sucessor do patrão. Mas esse plano foi abortado com saída de Gugu para a Record e, mais tarde, pela própria morte precoce do apresentador, nos EUA.

Celso Portiolli também foi cogitado, mas Patrícia Abravanel, a filha número três, se colocou fisicamente no trono artístico do pai ao assumir o ‘Programa Silvio Santos’. Em 2023, ela conduziu os 60 anos da atração, tendo a mãe, Iris Abravanel, e as irmãs na plateia. Já o pai não gravou depoimento em vídeo para a ocasião, o que gerou a suspeita de que não estivesse mais em condição de falar.

Fato é que nem Patrícia nem Rebeca nem Silvia herdaram o talento do pai, carismático e capaz de sair das mais complicadas situações. O herdeiro mais bem-sucedido na seara artística é o neto, Tiago, filho da primogênita Cyntia, que administrou com êxito o Teatro Imprensa, que foi de propriedade do grupo.

Resta saber se o vácuo agora com a morte de Silvio cause algum abalo nessa sucessão já pré-programada.