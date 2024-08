A influência de Silvio Santos na música brasileira: de Nahim a Ronnie Von

Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, teve um papel crucial na promoção de talentos musicais em seus programas. Um dos exemplos mais marcantes dessa influência foi o programa “Qual é a Música?”, criado em 1976, pouco após sua saída da Rede Globo. No formato, inspirado no programa americano “Name That Tune”, artistas participavam de uma gincana musical, tentando adivinhar qual canção estava sendo tocada apenas ouvindo algumas notas iniciais. Quando os famosos não conseguiam identificar a música, a plateia era convidada a cantar, e em troca, recebia os icônicos “aviõezinhos” de dinheiro, uma marca registrada de Silvio.

Ronnie Von, com 25 vitórias consecutivas, é lembrado como o maior vencedor do programa, seguido por Sílvio Brito, com 24 vitórias, Gretchen, com 22, e Nahim, com 20. Foi graças à exposição no “Qual é a Música?” que Nahim, que faleceu em 13 de junho, alcançou notoriedade nacional, destacando-se como um dos principais artistas revelados por Silvio Santos.

O papel do Show de Calouros

Além do “Qual é a Música?”, outro programa que marcou época foi o “Show de Calouros”, onde Silvio Santos ofereceu uma plataforma para diversos artistas e personalidades se destacarem. Figuras como Sônia Lima, Décio Piccini, Aracy de Almeida, Jorge Lafond, Leão Lobo, Wagner Montes, Pedro de Lara, Elke Maravilha e Mara Maravilha ocupavam a bancada do programa, onde avaliavam e, muitas vezes, polemizavam com suas opiniões sobre os talentos apresentados.

O “Show de Calouros” foi mais do que apenas uma competição; tornou-se um espaço de descobertas e uma vitrine para talentos que, de outra forma, talvez nunca tivessem alcançado o sucesso. A dinâmica do programa, somada ao carisma de Silvio Santos, fez dele um marco na televisão brasileira, consolidando ainda mais o legado do apresentador como um grande promotor de talentos.

A relação de Silvio Santos com a música brasileira foi, portanto, de grande importância para a consolidação e popularização de vários artistas, muitos dos quais devem parte de seu sucesso à visibilidade proporcionada por seus programas. Através do “Qual é a Música?” e do “Show de Calouros”, Silvio Santos não apenas entreteve, mas também moldou a cena musical e cultural do país.