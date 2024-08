Para parecer maduro? O significado simbólico da nova barba do príncipe William não é casual

O príncipe William e Kate Middleton fizeram outra aparição pública que deixou uma marca, não só pelo seu emocionante agradecimento aos atletas britânicos que participaram nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, mas também pelo novo visual do futuro rei.

ANÚNCIO

Embora seja incomum que a atenção midiática não esteja focada em Kate, que tem enfrentado sérios problemas de saúde após seu diagnóstico de câncer, a imagem do príncipe de barba chamou a atenção de muitos, pois teria uma conotação especial.

Kate e William Captura do vídeo postado pelos príncipes de Gales em suas redes sociais e onde pode-se ver William com uma barba inédita (@princeandprincessofwales)

O significado da nova barba do príncipe William

Após 15 anos sem deixar crescer a barba, o príncipe William surpreendeu seus seguidores com uma aparência renovada. Desta vez, ele exibiu uma barba considerável e uma pele bronzeada, o que o fez parecer quase irreconhecível.

De acordo com o Glamour, a última vez que ele exibiu pelos faciais foi em 2008, durante uma missa de Natal, o que torna seu aclamado retorno a essa imagem ainda mais notável.

Segundo Judi James, especialista em comunicação não verbal citada pela mesma fonte, o novo visual do príncipe reflete uma abordagem renovada em seu papel como homem de família, ao mesmo tempo que se afasta da imagem polida que costuma apresentar em suas funções oficiais. "É uma forma simbólica de celebração", assegurou.

Esta mudança poderia ser interpretada como um reflexo do apoio incondicional que ele tem dado à sua esposa neste momento complicado. "É uma forma de celebrar que Kate está ao seu lado nas aparições públicas agora que passou algum tempo do choque inicial com a sua doença", disse.

A mudança de imagem também sugere um aspecto de empoderamento e uma busca por autenticidade. James observa que essa transformação não se limita à barba, pois também inclui um visual mais informal, com pelos visíveis no peito e um corte de cabelo mais curto para equilibrar sua nova imagem.