Estes são os filmes mais bem avaliados na Netflix para assistir neste fim de semana em família

A Netflix conseguiu captar a necessidade ao oferecer um catálogo diversificado de filmes familiares, um espaço onde cada membro, desde os menores até os mais velhos, pode encontrar algo para desfrutar. O encanto destes filmes reside na sua capacidade de unir as famílias, proporcionando momentos de diversão, emoção e aprendizagem partilhada.

As histórias apresentadas nesses filmes costumam ser universais, abordando temas como amizade, coragem, amor e superação, e, independentemente de serem em sua maioria animações, isso permite que pessoas de todas as idades possam se conectar com elas.

Esta semana, o sucesso dos filmes familiares na Netflix é claramente refletido no top 10 da plataforma e aqui estão listados aqueles que são ideais para desfrutar no fim de semana. Risos garantidos!

Melhores filmes familiares para assistir neste fim de semana na Netflix

A Missão de Sandy Bochechas

Um filme de comédia e aventura de 2024 que combina animação CGI com ação ao vivo, baseado em uma das séries animadas favoritas de gerações: Bob Esponja. A trama segue Sandy Bochechas e Bob Esponja enquanto tentam salvar o Fenda do Bikini de um CEO malvado no Texas. O filme foi dirigido por Liza Johnson e lançado na Netflix em agosto de 2024, depois de ter vazado em janeiro do mesmo ano. A história inclui personagens conhecidos da série e apresenta novos desafios e vilões em uma aventura cheia de ação.

Ferdinando

‘Ferdinando’ é um filme de animação de comédia e aventura de 2017, produzido pela Blue Sky Studios e distribuído pela 20th Century Fox. Baseado livremente no livro infantil ‘The Story of Ferdinand’ de 1936, o filme foi dirigido por Carlos Saldanha e conta com um elenco de vozes que inclui John Cena, Kate McKinnon e Gina Rodriguez. A história segue Ferdinando, um touro pacifista que se recusa a participar de touradas, mas é forçado a voltar à arena, onde suas crenças são postas à prova ao enfrentar o melhor toureiro do mundo.

Os Caras Malvados

‘Os Caras Malvados’ é um filme de animação de comédia e assaltos de 2022, baseado na série de livros infantis com o mesmo nome de Aaron Blabey. Produzido pela DreamWorks Animation e distribuído pela Universal Pictures, foi dirigido por Pierre Perifel em sua estreia como diretor. A história segue um grupo de animais criminosos antropomórficos que, depois de serem capturados, fingem se reformar como cidadãos exemplares. No entanto, o líder começa a sentir-se genuinamente atraído pela mudança, enquanto um novo vilão traça seus próprios planos. O filme é inspirado em filmes de crime como ‘Pulp Fiction’ e na trilogia ‘Ocean’s Eleven’, bem como em animes como ‘Lupin III’.

Trolls 3: Juntos Novamente

‘Trolls 3: Juntos Novamente’ é um filme de comédia musical animado de 2023, produzido pela DreamWorks Animation e distribuído pela Universal Pictures. É a sequência de ‘Trolls World Tour’ (2020) e o terceiro filme da franquia ‘Trolls’. Dirigido por Walt Dohrn e co-dirigido por Tim Heitz, o filme conta com as vozes de Anna Kendrick, Justin Timberlake e um elenco de estrelas. A história segue Branch e Poppy, um casal que tenta resgatar Floyd e reunir os irmãos de Branch após a dissolução da boyband BroZone.