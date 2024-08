Andressa Urach paga quase meio milhão em impostos e detona críticos

Andressa Urach acertar as contas com o Leão e afirma aos críticos que paga seus impostos como qualquer trabalhador

Andressa Urach acertou sua conta com o leão nesta terça-feira (13) e mostrou aos seus seguidores que pagou R$ 462.600,00 em impostos. A ex-participante de ‘A Fazenda’ aproveitou para detonar quem critica seu trabalho como vendedora de conteúdo adulto na web.

Aos críticos, a influencer disse que paga seus impostos “como qualquer outro trabalhador” e reforçou que, em sua opinião, essa é uma profissão digna como qualquer outra: “É hora de pagar impostos, e sei que muitas pessoas criticam meu trabalho vendendo conteúdo adulto. Mas a verdade é que pago meus impostos como qualquer outro trabalhador”.

Em seguida, ela disse que o dinheiro proveniente das plataformas de conteúdo +18 ajudam a “melhorar a saúde e a educação”.

Andressa Urach tem orgulho em pagar seus impostos em dia

A influencer disse ainda que defende os trabalhadores e trabalhadoras do sexo e espera que um dia todos sejam vistos como iguais: “Orgulho-me do que faço, porque, além de ser um trabalho legítimo, também contribuo para a sociedade. Sou uma trabalhadora legítima”.

Andressa Urach abrirá igreja ‘para todos’ em 5 anos

Andressa Urach revelou seu desejo de abrir a própria igreja daqui a cinco anos: “Não vou tirar dinheiro de ninguém! Quero ter condições de sustentar sozinha minha igreja! O que recebo de Jesus quero dar de graça. Minha igreja vai ser para todos os pecadores e não para Santos”, escreveu a modelo.

Ao ser questionada por um fã sobre “ser salva” por Cristo no contexto cristão, a famosa afirmou ter certeza de seu destino final.

“Tenho certeza absoluta que se eu morrer hoje ou amanhã ou depois quem me busca é Jesus. Mesmo sendo pecadora! Porque a salvação não se perde. Os religiosos que aprisionam as pessoas colocando medo nelas. Mas a misericórdia de Deus não tem fim! Ele sonda nosso coração e intenções. O importante no juízo final é ter Jesus lá para te defender. E eu tenho!”.