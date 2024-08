Os melhores anúncios da D23, convenção da Disney

ANAHEIM, CALIFÓRNIA - 09 DE AGOSTO: Bob Iger, CEO da The Walt Disney Company, aparece no Disney Entertainment Showcase no D23: O Evento Definitivo para Fãs da Disney em Anaheim, Califórnia, em 09 de agosto de 2024 (Foto de Araya Doheny/Getty Images para a Disney)

A Walt Disney Company é o maior conglomerado de entretenimento do mundo e, por isso, há alguns anos eles vêm realizando uma convenção dedicada a anunciar seus próximos lançamentos em grande estilo. Em 2024, não decepcionaram e em um único dia fizeram vários anúncios que quebraram a internet. Começando com super-heróis e Marvel, passando por live actions e terminando com sequências de filmes que nunca nos cansamos de ver. Aqui estão os melhores desta jornada.

ANÚNCIO

Pixar e as sequências de grandes histórias

Com a aquisição da Pixar, a Disney tem em suas mãos uma das melhores empresas de animação da história e, para aproveitá-la da melhor forma possível, anunciou sequências muito esperadas de histórias que resgataram do passado e parecem nunca mais querer enterrá-las.

No distante ano de 2004, quase 20 anos atrás, foi lançado o primeiro filme ‘Os Incríveis’. Uma história que conectou com as pessoas de uma maneira fantástica. Como prova, não só a arrecadação nas bilheterias, mas também seus 2 prêmios Oscar, destacando, é claro, o de Melhor Filme de Animação. Este filme terminou com um cliffhanger claro que praticamente garantia uma sequência. Não estávamos tão longe da realidade, pois essa segunda parte chegou em 2018 e parece estar de volta para ficar, já que anunciaram uma terceira parte com data a ser confirmada.

As terceiras partes estarão na moda na Disney, pois também foi confirmado que estão trabalhando em uma terceira parte de ‘Frozen’, um dos melhores filmes animados dos últimos tempos, que na verdade detinha o recorde de bilheteria até que ‘Divertida Mente 2′ o superou. Embora apenas o logotipo e ilustrações tenham sido mostrados, foi confirmado que o filme será lançado em 2027.

Três filmes terão terceiras partes e o mais próximo será o novo filme de James Cameron: ‘Avatar’. Novamente, um caso de uma franquia que parecia esquecida até a Walt Disney trazê-la de volta. Para este não teremos que esperar muito, pois estará nos nossos cinemas de confiança em dezembro de 2025.

Os live actions continuam

Para esta ocasião, foi exibido um teaser do próximo live action da Disney, ampliando os filmes que redesenham seus clássicos animados. ‘Branca de Neve’ será a próxima a voltar à vida. Rachel Zegler dará vida à Branca de Neve, enquanto a Rainha Má será estrelada por Gal Gadot. Não será preciso esperar muito, pois o filme chegará aos cinemas em menos de um ano, em 25 de março de 2025.

Sempre há espaço para super-heróis

San Diego Comic-Con, um evento especializado em quadrinhos, foi onde a Marvel roubou os holofotes ao fazer seus maiores anúncios, no entanto, eles deixaram uma bala não usada para poder anunciar algo no evento principal da Disney. Desta vez, foi o ‘Daredevil’, o homem sem medo, que anunciou seu retorno. Lembramos que foi em 2018 quando tiveram sua última temporada na Netflix e agora, ele voltará 7 anos depois na primeira metade de 2025 com toda a violência que caracterizou a série, apesar de agora estar sob a propriedade da Disney.