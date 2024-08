As críticas a Kate Middleton pela sua aparência em sua última aparição

Kate Middleton continua sendo uma das mulheres mais comentadas ultimamente, após a divulgação do diagnóstico de câncer que enfrenta, mas também pelo carinho que conquistou desde que chegou à coroa britânica.

São poucas as aparições públicas que a princesa de Gales fez até agora em 2024, pois foi em janeiro que ela descobriu a doença que tem e desde então tem preferido dedicar-se às suas quimioterapias preventivas no seio da sua família.

No meio de sua doença, o príncipe William tem se encarregado de representar a coroa, no entanto, recentemente, a realeza decidiu aparecer ao lado de seu marido após o término dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Kate Middleton está sendo alvo de críticas após sua última aparição

"Para todos os que têm assistido de casa, parabéns à Equipe da Grã-Bretanha. Muito bem feito tudo o que alcançaram. Vocês são uma inspiração para todos nós", foi a mensagem dada pelos futuros reis da Inglaterra através de um vídeo apresentado na cerimônia de encerramento, que parece ter sido feito a partir de sua casa.

Embora muitos tenham se concentrado na aparência do príncipe de Gales, que parecia melhor do que nunca com um visual relaxado sem se barbear e bronzeado, há outros que criticaram a aparência de Middleton por aparentemente ter um rosto modificado por cirurgias estéticas.

"Na minha opinião, um rosto muito esticado nunca fica bem. É triste que ela sinta que tem que fazer isso consigo mesma. O envelhecimento é uma parte da vida que todos nós, que temos a sorte de experimentar, não é algo para esconder ou se envergonhar. Independentemente da pressão midiática e social", escreveu um usuário no X, comparando o rosto atual de Kate com uma foto dela na juventude.

Apesar disso, não se sabe se ela realmente se submeteu a algum procedimento estético. No entanto, alguns meios de comunicação internacionais afirmam que Kate tem usado botox e também fios tensores para ter um rosto livre de rugas.

O look com o qual a princesa apareceu também foi objeto de especulações, pois era um suéter listrado de marinheiro em branco e azul escuro, bastante semelhante ao que ela usou no dia em que fez o anúncio de sua doença, vídeo que foi duramente criticado e questionado por supostamente ter sido feito com Inteligência Artificial.