As atualizações nos parques da Disney que foram anunciadas durante a D23

No fim de semana passado, ocorreu o altamente aguardado D23, a conferência anual da Disney na Califórnia, onde a empresa anuncia novidades em todas as suas áreas de entretenimento. Com muitas boas notícias para os fãs da marca e todas as suas franquias, os parques da Disney também se destacaram com grandes atualizações.

Na Disneyland Paris, atrações de ‘O Rei Leão’ e ‘Frozen’ estarão chegando, enquanto o ‘Homem-Aranha’ terá duas novas atrações na Disneyland de Xangai e na Disneyland de Hong Kong, sem data específica ainda. E novas atrações divertidas também estarão chegando aos parques nos Estados Unidos.

Quais são as novidades para os parques da Disney nos Estados Unidos?

No Disneyland da Califórnia, o Avengers Campus está prestes a passar por uma expansão significativa, dobrando de tamanho com duas novas atrações. A primeira é uma experiência misteriosa e ambiciosa chamada Avengers Infinity Defense, que levará os visitantes a Asgard, Wakanda e Nova York e é dita como "altamente imersiva". A segunda atração será o Stark Flight Lab, com o retorno de Robert Downey Jr. como Homem de Ferro e oferecendo uma experiência de "simulação de voo" em veículos para duas pessoas.

Para os fãs de ‘Star Wars’, também haverá novidades, como o simulador espacial Millennium Falcon: Smugglers Run, que coloca os visitantes no controle da Millennium Falcon, terá uma nova história baseada em ‘The Mandalorian’ e ‘Grogu’. Ele chegará em 2026 com o novo filme e será desenvolvido com o Unreal Engine 5.

Em outras notícias da Disney, a Aventura no Pântano da Tiana chegará ao parque, a atração que foi recentemente introduzida no Disney World, localizado em Orlando, bem como uma atração baseada em 'Coco', inspirada nos clássicos 'A Mansão Assombrada' e 'Piratas do Caribe'.

Além disso, após anos sendo um pedido recorrente dos fãs, uma área dedicada aos vilões finalmente chegará ao Magic Kingdom dentro do Disney World. Ela terá duas atrações principais ainda não confirmadas, além de opções de restaurantes e lojas. A área já está em construção, então a espera para começar a desfrutar dessa atração não será muito longa.