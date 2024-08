A razão pela qual o rompimento de JLo com Ben foi pior do que o de duas décadas atrás

Jennifer Lopez e Ben Affleck não estão passando por um bom momento diante dos rumores de divórcio que surgiram nas últimas semanas, os quais eles preferiram não esclarecer, embora sua distância esteja os denunciando.

Os apelidados Bennifer seguiram caminhos separados; enquanto a cantora se refugia em sua família e amigos, Ben comprou sua própria mansão em Los Angeles e está dedicado aos seus novos projetos como ator.

Tudo indica que o casal que se reconciliou e chegou ao altar após mais de duas décadas de terem pausado seu compromisso, já teria tudo pronto para assinar o divórcio, mas um detalhe não permitiu concluir essa assinatura.

A raiva de JLo com Ben Affleck que não permitiria uma reconciliação

Até algumas semanas atrás, os sinais apontavam para o fato de que Jennifer Lopez e Ben Affleck estavam dando um tempo em seu relacionamento, mas agora tudo indica que as tentativas de uma possível reconciliação teriam se esgotado, conforme relatado por alguns veículos de imprensa internacionais.

De acordo com o meio de comunicação Page Six, a diva do Bronx está se sentindo “humilhada” pela separação com Ben, pois teria sido ele quem propiciou a reconciliação após tantos anos de terem terminado.

"Ela está furiosa. Ele a humilhou porque foi ele quem iniciou a reconciliação. Há cinco rapazes envolvidos nisso. Ela sabia que iria unir famílias. Não aceita completamente que tenha acabado", disse uma fonte.

JLo estaria procurando uma nova casa depois de colocar à venda a mansão que compraram juntos, mas também teria se distanciado de seu ainda marido a ponto de não manter qualquer comunicação.

A segunda separação teria sido pior do que a primeira devido à raiva da artista com seu ex-parceiro, então eles terão que esperar para finalmente chegar a um acordo. Até agora, eles teriam se recusado a contratar advogados, então estariam gerenciando sua situação por meio de seus representantes comerciais e gerentes.

Foi em 2003 que Jennifer e Ben se conheceram enquanto filmavam o filme 'Gigli', onde se apaixonaram e viveram um romance ardente que quase os levou ao altar, mas só em 2021 se reencontraram para finalmente chegar ao altar em 2022.

Assim como nos primeiros anos de namoro, a reconciliação deles foi envolta em assédio midiático e até zombarias pelo comportamento de Affleck com a atriz, pois o acusavam de não parecer feliz ao lado dela.