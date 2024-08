Musa dos anos 90, Regininha Poltergeist é internada com surto psicótico

Regina Soares foi descoberta em um concurso de beleza dos anos 80, no Rio de Janeiro, e somente alguns mais tarde, já parte do show ‘Básico Instinto’, do cantor e compositor Fausto Fawcett (Kátia Flávia), se tornaria a musa conhecida nacionalmente como Regininha Poltergeist.

Após virar mania nacional, posar para a Playboy e fazer participações em programas de TV, sua carreira deu uma guinada e pouco se ouviu falar dela nos últimos 20 anos, apenas que havia tentado a carreira no funk e feito filmes pornôs.

De acordo com o Jornal Extra, Regininha foi internada na última quarta-feira em hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro com surto psicóticos, quadro que ela vinha apresentando há algum tempo, mas que nos últimos meses se intensificara, segundo seu pão, Nelson Soares. “Os surtos estavam ocorrendo cada vez mais”, disse.

Segundo seus familiares, Regininha sofre de transtorno há pelo menos quatro anos e diz que é perseguida e tem pessoas querendo matá-la. Por conta dessas alucinações, ela foi várias vezes à polícia prestar queixa, até que os policiais identificaram que ela apresentava problemas mentais. Ela repetia que ouvia vozes o tempo inteiro dizendo que iria matá-la. Segundo disse seu pais, e ligava várias vezes de madrugada dizendo que tinham colocado um gás em sua geladeira para que ela não dormisse.

Nos últimos anos, ela apareceu e disse que estava dormindo no banheiro de um posto de gasolina por não poder mais pagar seu aluguel.

Por conta de tudo isso, a família resolveu apelar par a Justiça e conseguiu uma medida cautelar para que fosse internada para tratamento psiquiátrico.