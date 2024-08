Estreias da Netflix para esta sexta-feira, 9 de agosto: chegaram 7 produções de diversos gêneros

Embora a sexta-feira seja ideal para sair de casa, a maioria das pessoas prefere ficar em casa depois do trabalho para descansar a mente e o corpo, relaxando em seu confortável sofá.

ANÚNCIO

Se este também é o seu caso, você está com sorte porque a Netflix lançou no dia 9 de agosto sete produções de diversos gêneros para satisfazer os gostos de todos os espectadores assinantes.

Séries, filmes e muito mais que a Netflix lançou nesta sexta-feira, 9 de agosto

Quer saber tudo o que chegou à biblioteca do serviço digital na América Latina durante esta segunda sexta-feira do mês? Continue lendo para descobrir junto com suas respectivas sinopses oficiais.

Dentro da mente de um cachorro

Os amantes de cães não podem perder de jeito nenhum este documentário de pouco mais de uma hora, ideal para assistir com toda a família.

Sinopse: Este documentário nos convida a uma maravilhosa viagem pelo mundo dos cães, onde descobriremos fatos científicos e aspectos emocionantes sobre nossos adoráveis melhores amigos.

Campeonato de Confeitaria Blue Ribbon

Os fãs de pastelaria têm que começar a assistir a este programa de reality show apresentado pelo ator Jason Biggs e pela chef Sandra Lee.

Sinopse: Confeiteiros que ganharam a fita azul em diferentes feiras estaduais dos EUA competem entre si pela primeira vez para conquistar as honras e o grande prêmio de 100.000 dólares.

ANÚNCIO

Horizontes Pokémon: a série (parte 3)

Nova aventura dos personagens principais da terceira parte da série animada infantil.

Sinopse: Como parte de sua emocionante missão, dois jovens aventureiros visitam novas terras, resolvem mistérios ancestrais e encontram Pokémon (e Pokébolas!) que nunca viram antes.

A beleza e o enigma retornam

Taapsee Pannu, Vikrant Massey e Sunny Kaushal estrelam este filme de suspense com duas horas de duração feito na Índia, sequência de ‘A beleza e o enigma’.

Sinopse: Enquanto fogem da polícia em Agra, Rani e Rishu elaboram um plano para escapar juntos. Mas tudo se complica, e Rani pede ajuda a um admirador muito prestativo.

Missões cruzadas

Hwang Jung-min, Yum Jung-ah e Jeon Hye-jin lideram este filme policial sul-coreano que vai te manter na ponta da cadeira com sua trama cheia de ação e comédia.

Sinopse: O maior teste do amor conjugal: um agente que se tornou dono de casa se une a uma perigosa missão com sua esposa, uma detetive que desconhece seu passado.

Ambulância: um Dia de Crime

Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II e Eiza González lideram o elenco deste filme de suspense e ação que não vai te deixar desviar o olhar da tela ao longo de suas mais de duas horas.

Sinopse: Dois irmãos - um veterano desesperado para ajudar sua família e um criminoso - tentam escapar de um assalto a banco fracassado em um veículo pouco convencional.

Perdida

Paulina Dávila, José María de Tavira e Cristina Rodlo são as estrelas principais deste longa-metragem de suspense psicológico que adapta o filme colombo-espanhol ‘O quarto secreto’.

Sinopse: Enquanto tenta seguir com a sua vida e inicia um novo e apaixonado relacionamento, um maestro torna-se o principal suspeito do desaparecimento da sua ex-parceira.