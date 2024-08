Rapper Nelly é preso em St. Louis por posse de ecstasy

O rapper Nelly, conhecido por sucessos como ‘Hot in Herre’ e ‘Ride Wit Me’, foi recentemente preso em St. Louis por suposta posse de ecstasy. Cornell Haynes Jr., seu nome verdadeiro, tem sido uma figura proeminente na indústria musical desde o final dos anos 90, com vários discos de platina e uma influência duradoura no rap e hip-hop.

Apesar de seu sucesso, Nelly enfrentou diversos problemas legais ao longo de sua carreira. Nelly, de 49 anos, foi detido pela Patrulha Rodoviária do Estado de Missouri em Maryland Heights, um subúrbio de St. Louis. Durante a detenção, as autoridades encontraram quatro comprimidos de ecstasy no veículo que ele dirigia, o qual não tinha seguro.

Nelly enfrenta a lei depois de ser preso em St. Louis

Além disso, Nelly não compareceu a uma ordem judicial de 2018 em Maryland Heights, o que complicou ainda mais sua situação legal. De acordo com os registros de prisão, Nelly foi detido às 4h45 da manhã de quarta-feira e fichado no Departamento de Polícia de Maryland Heights.

O rapper foi liberado pouco depois, mas as implicações da prisão podem afetar sua carreira e sua imagem pública. A polícia também observou que Nelly mostrava sinais visíveis de estresse, na foto policial obtida pelo TMZ, pode-se ver que o rapper está emocionalmente carregado e com os olhos bastante irritados.

Este não é o primeiro incidente legal na vida do rapper. Em 2015, Nelly foi preso no Tennessee depois que a polícia encontrou metanfetaminas e maconha em seu ônibus de turnê. Embora Nelly sempre tenha mantido sua inocência nesses casos, esses incidentes mancharam sua reputação na indústria musical.

Nelly tenta manter sua carreira à tona apesar das polêmicas

Apesar desses desafios, Nelly continuou trabalhando e evoluindo em sua carreira. Nos últimos anos, ela explorou vários projetos, incluindo participações em programas de televisão e colaborações musicais. Em 2020, ela participou da competição de dança ‘Dancing with the Stars’, onde chegou às etapas finais.

Nelly também tem estado ativo em sua comunidade, participando de iniciativas filantrópicas e usando sua plataforma para influenciar positivamente causas importantes. Seu impacto na música e na cultura pop continua sendo significativo, e muitos fãs continuam apoiando-o apesar de suas dificuldades pessoais.