Bandido faz pedido inesperado ao aplicar golpe em Lilia Cabral

A atriz Lilia Cabral foi alvo de um antigo golpe aplicado no Whatsapp, onde um desconhecido se passa por um parente para pedir dinheiro, mas o caso virou piada nas redes sociais de Giulia Bertolli, filha da famosa, que compartilhou detalhes da situação.

Segundo Giulia, o golpista tentou se passar por ela durante uma conversa no aplicativo de mensagens, onde informava que tinha trocado o número do celular: “Estou passando meus contatos pessoas para esse número”, disse o criminoso ao conversar com a celebridade.

Mas ele desistiu depois que Lilia Cabral disse que aquilo era um golpe. Em seguida, o bandido não aguentou e revelou ser um grande admirador do trabalho da atriz: “É você mesmo? Sou seu fã. Me envia um áudio”, disparou a pessoa que se passava pela filha da atriz.

Ao compartilhar o momento no Instagram, Giulia escreveu: “Quando o golpe te faz cair na gargalhada”.

Lilia e Giulia estão juntas neste filme da Globo

Mãe e filha gravaram o filme ‘A Lista’, uma produção dos produtores do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, inspirada na peça teatral de mesmo nome.

Na história criada pelo dramaturgo Gustavo Pinheiro, Lilia Cabral interpreta Laurita, uma aposentada que se vê obrigada a estabelecer contato com a vizinha, a jovem Amanda, vivida por Giulia Bertolli.

No cinema, a história deve seguir a mesma ideia vista no teatro, mas com novas histórias. Ainda não há previsão de estreia do filme ‘A Lista’ nos cinemas.

Próxima novela de Lilia Cabral na Globo

Depois de ‘Fuzuê’, a atriz veterana se prepara para viver sua próxima personagem em ‘Garota do Momento’, novela prevista para substituir ‘No Rancho Fundo’ a partir de novembro, segundo informações da jornalista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

Ainda não há informações sobre as características desta personagem, que deve ser uma das principais da próxima trama das 18 horas na emissora carioca.