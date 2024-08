Câmera escondida em floresta afastada nos EUA registra animal raro em cena inédita; vídeo

Um lince-do-canadá (Lynx canadensis) foi surpreendido por uma câmera escondida enquanto passeava por uma trilha em uma floresta isolada no norte de Minnesota, nos Estados Unidos. As imagens raras mostram o felino se aproximando da câmera, aparentemente curioso, como se estivesse ciente de que estava sendo observado. Este momento único foi capturado por uma das 350 câmeras instaladas pelo Voyageurs Wolf Project, uma iniciativa dedicada ao estudo dos lobos na região.

ANÚNCIO

O biólogo Tom Gable, líder do projeto, descobriu o vídeo ao revisar uma grande quantidade de gravações. O lince foi filmado enquanto se movimentava casualmente pela floresta antes de se acomodar a poucos metros da câmera. Com um olhar atento e as orelhas em alerta, o animal pareceu posar para a câmera, criando uma cena que fascina tanto pela beleza quanto pela raridade.

O contexto e a importância da descoberta

O lince-do-canadá é um felino norte-americano reconhecido por sua pelagem espessa e tufos pretos nas orelhas. Infelizmente, a espécie está ameaçada de extinção, com uma população estimada entre 100 e 300 indivíduos apenas em Minnesota. Esses animais tímidos e reclusos evitam geralmente o contato com humanos, o que torna ainda mais especial a captura dessas imagens.

A dieta do bichano é composta principalmente por lebres-da-neve, embora ele também cace outros pequenos mamíferos. A região onde foi filmado abriga cerca de quatro matilhas de lobos, o que ressalta a riqueza e diversidade da vida selvagem local. As câmeras do projeto são estrategicamente posicionadas em áreas de difícil acesso, longe das rotas humanas, para maximizar as chances de capturar momentos autênticos da vida selvagem.

O trabalho do Voyageurs Wolf Project não apenas contribui para o conhecimento científico sobre os lobos, mas também proporciona vislumbres raros de outras espécies ameaçadas, como o lince-do-canadá. Essas imagens são fundamentais para aumentar a conscientização sobre a necessidade de proteger esses animais e seus habitats.