‘A Casa do Dragão’: quando a temporada 3 será lançada?

Após 8 episódios da segunda temporada, os fãs de ‘A Casa do Dragão’ ficaram com mais intrigas e batalhas épicas para os novos capítulos que ainda não têm data de estreia.

Embora a HBO ainda não tenha anunciado uma data oficial para a estreia da terceira temporada de ‘A Casa do Dragão’, já se sabe que a série não retornará antes de 2026, pois essa projeção segue o padrão de lançamento das temporadas anteriores, com intervalos de dois a três anos entre elas.

O showrunner e co-criador Ryan Condal revelou que o prelúdio de ‘Game of Thrones’ incluirá mais duas temporadas e terminará na quarta temporada.

Condal também confirmou que atualmente está sendo escrita a terceira temporada, que se prepararão para ela no outono, com o plano de entrar em produção no início de 2025. Quando questionado se a terceira temporada também terá oito episódios, como foi a segunda temporada, Condal disse: “Não tive discussões com a HBO sobre isso. Apenas anteciparia que a cadência da série, a partir de uma perspectiva narrativa dramática, continuará a mesma a partir da temporada 2″.

Por que demora tanto entre uma temporada e outra?

A produção que compõe ‘A Casa do Dragão’ é caracterizada pelo milionário orçamento de cada episódio, por parte da HBO.

Parte desse grande orçamento é gasto nos efeitos visuais que ajudam a recriar os dragões, os principais protagonistas da série.

É por isso que após a etapa de produção, leva vários meses para concluir a etapa de pós-produção.

‘A Casa do Dragão’: A bem-sucedida série derivada de ‘Game of Thrones’

‘A Casa do Dragão’, a aguardada prequela de ‘Game of Thrones’, traz de volta os fãs ao universo de Westeros. Produzida pela HBO, esta série é baseada no livro ‘Fogo e Sangue’ de George R.R. Martin e foca na história da Casa Targaryen, uma das famílias mais icônicas e poderosas dos Sete Reinos.

Passado 200 anos antes dos eventos de ‘Game of Thrones’, ‘A Casa do Dragão’ narra a história da dinastia Targaryen em seu auge, quando os dragões dominavam os céus e a família lutava pelo controle do Trono de Ferro. A série explora os conflitos internos, traições e guerras civis que levaram à famosa Dança dos Dragões, uma guerra civil que quase destruiu os Targaryen e seus dragões.

Esta série não só expande a lore de ‘Game of Thrones’, mas também oferece um olhar mais profundo sobre os Targaryen, explorando suas motivações, medos e ambições. ‘A Casa do Dragão’ é uma obra que promete nos manter na ponta de nossos assentos, nos lembrando por que nos apaixonamos por Westeros em primeiro lugar.