Saúde de Branco Mello: Esposa revela atual estado de saúde após cirurgia

Esposa de Branco Mello diz que integrante do Titãs "está bem" após a retirada do tumor

A saúde de Branco Mello, integrante do grupo Titãs, segue sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e, após sair de uma cirurgia de retirada de um tumor nas amígdalas, Angela Figueiredo, esposa do músico, falou sobre o real estado de saúde do artista em uma mensagem do Instagram.

“Branco está bem, iniciando o período de recuperação, a cirurgia foi um sucesso!”, disse Angelica, acalmando os fãs. Ela também agradeceu pelas mensagens carinhosas e positivas que vem recebendo desde a internação do marido.

Terceira cirurgia

O músico integrante da banda Titãs descobriu um novo tumor em uma das amígdalas após realizar exame de rotina.

Apesar da identificação do tumor inicial, Branco Mello já passou por outras duas cirurgias de remoção de tumores. O músico chegou a remover um tumor na língua em 2024, além de outro na hipofaringe em 2021.

Branco Mello recebeu o diagnóstico de câncer na laringe em 2018. Mesmo após os tratamentos, a doença voltou em 2021, período em que realizou a cirurgia.

Fora da turnê

Segundo a assessoria do grupo, Branco passaria por uma cirurgia para a retirada e devido aos cuidados da saúde ficaria fora da turnê dos Titãs até sua recuperação total.

Por outro lado, seus colegas de banda Sérgio Britto, Tony Bellotto, Beto Lee e Mário Fabre seguem a agenda de shows com o músico Caio Góes na posição de baixista.

Comunicado oficial

“Branco Mello passará por uma nova cirurgia, dessa vez para a retirada de um pequeno tumor inicial, localizado em uma das amígdalas, que foi detectado em um exame de rotina.Ele ficará um período afastado dos shows e retornará quando completar sua recuperação. Sérgio Britto, Tony Bellotto, Beto Lee e Mário Fabre seguirão cumprindo a agenda de shows com o músico Caio Góes, que assumirá o baixo até a sua volta.”