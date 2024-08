Os lançamentos imperdíveis da Netflix em agosto que você não pode perder

Com os primeiros dias deste novo mês já passados, as plataformas de streaming se renovam como de costume e o Netflix não é exceção.

Neste agosto de 2024, a plataforma do N vermelho se prepara com lançamentos que são imperdíveis, entre os quais se destaca o final de uma das melhores séries da plataforma ou o retorno de uma saga mítica de ficção científica.

Manual de Assassinato para Boas Moças (1 de agosto)

Emma Myers, que muitos lembrarão por sua participação em ‘Wandinha’, lidera esta adaptação em forma de série do livro de Holly Jackson. Sua história conta como Pip Fitz-Amobi investiga a possibilidade de que uma estudante tenha sido ou não assassinada por seu amante há cinco anos. Obviamente, ela encontrará uma série de obstáculos para tentar trazer a verdade à tona.

The Umbrella Academy, temporada 4 e final (8 de agosto)

A bem-sucedida adaptação do quadrinho de super-heróis escrito por Gerard Way e Gabriel Bá finalmente chega ao fim, com uma quarta temporada manchada pelas acusações recebidas pelo showrunner Jeremy Slater. Será interessante ver como o público recebe a produção, que conquistou muitos seguidores desde sua estreia em 2019.

Emily em Paris, temporada 4 (15 de agosto)

A série romântica estrelada por Lily Collins retorna com uma quarta temporada que a Netflix decidiu dividir em duas partes, na qual seu personagem principal terá que enfrentar novos desafios e responder às incógnitas deixadas nas temporadas anteriores.

O Sindicato

Um filme com grandes chances de se tornar o próximo sucesso cinematográfico da Netflix. Com um elenco composto por Mark Wahlberg, Halle Berry e Mike Colter, este thriller cômico de ação gira em torno de um trabalhador da construção civil que é arrastado para o mundo da espionagem por sua antiga namorada do ensino médio.

Kaos (29 de agosto)

Jeff Goldblum torna-se Zeus nesta comédia criada por Charlie Covell, na qual o Deus teme a chegada do fim de seu reinado porque encontrou uma ruga em sua testa e acredita que isso é um sinal do fim do mundo.