Filmes de Hugh Jackman para maratonar e conhecer as obras da vida dele

Hugh Jackman, conhecido por sua versatilidade e carisma, deixou uma marca indelével na indústria do cinema. Desde interpretar um super-herói icônico até estrelar musicais inesquecíveis, sua filmografia oferece uma ampla gama de filmes perfeitos para uma maratona de filmes. Aqui estão algumas das mais destacadas.

1. A Saga do Wolverine

Inicie sua maratona com o personagem que catapultou Hugh Jackman ao estrelato: Wolverine. A saga "X-Men" oferece uma série de filmes emocionantes, mas para uma experiência mais concentrada, você pode se concentrar na trilogia do Wolverine, que inclui "X-Men Origens: Wolverine" (2009), "The Wolverine" (2013) e o aclamado "Logan" (2017). Este último, elogiado pela crítica, mostra Jackman em uma de suas atuações mais intensas e emotivas.

Um filme impressionante e aclamado (Agencias)

2. Os Miseráveis (2012)

Para uma mudança de ritmo, "Os Miseráveis" é uma obra-prima musical onde Jackman interpreta Jean Valjean. Sua atuação lhe rendeu uma indicação ao Oscar e é um exemplo de sua habilidade em combinar atuação e canto. O filme oferece uma experiência emocional e visualmente impressionante que você não pode perder.

3. O Rei do Show (2017)

Continuando com o gênero musical, "O Rei do Show" é uma celebração da vida e do espetáculo. Jackman interpreta P.T. Barnum neste filme colorido e vibrante que inspira com sua mensagem de aceitação e sonhos. A trilha sonora é tão cativante que você provavelmente se pegará cantarolando as músicas muito tempo depois que o filme terminar.

Um musical maravilhoso (Agencias)

4. Prisioneiros (2013)

Para os amantes de suspense, "Prisioneiros" é uma excelente opção. Neste filme, Jackman interpreta um pai desesperado em busca de sua filha desaparecida. Com uma trama intensa e um elenco impressionante, este thriller psicológico vai te manter na ponta da cadeira.

5. O Grande Truque (2006)

Conclua sua maratona com “O Grande Truque”, um filme dirigido por Christopher Nolan, onde Jackman interpreta um mágico obcecado em superar seu rival. A narrativa intrigante e as reviravoltas inesperadas tornam este filme uma joia imperdível.

Hugh Jackman oferece um amplo espectro de filmes para desfrutar. Seja você fã de ação, música, drama ou suspense, sua filmografia tem algo para todos. Prepare a pipoca e aproveite o talento deste ator extraordinário durante todo o fim de semana!