Taylor Swift terá sua própria exposição em um museu em Londres

A Eras Tour de Taylor Swift tornou-se um fenômeno pop global que já alcançou diversos palcos diferentes. Com isso, o ‘lore’ da cantora se expandiu significativamente e, nesse contexto, um museu em Londres abrirá uma exposição gratuita sobre a cantora e todos os detalhes de sua carreira artística e pessoal.

Conhecida como uma das estrelas mais famosas atualmente, nascida na Pensilvânia, ela já tem mais de uma década de carreira e uma extensa lista de recordes. No entanto, talvez ainda existam pessoas que não a conheçam totalmente, e é para isso que aponta esta nova exposição.

O que haverá na exposição da Taylor Swift?

A partir deste sábado, 27 de julho, no Victoria & Albert South Kensington (Londres), a exposição ‘Taylor Swift | Songbook Trail’ abrirá suas portas para o público. Trata-se de um emocionante percurso que disponibilizará de forma gratuita aos visitantes os trajes e artigos distintivos que acompanharam a cantora ao longo de sua extensa carreira. Serão 13 paradas no total, mostrando as diferentes etapas da vida de Swift e interagindo com as galerias permanentes do museu.

Das botas de cowboy com corações ou o vestido azul-turquesa que uma jovem estrela defendeu quando estava começando na indústria, ao suéter Cardigan, passando pelo vestido de inspiração vitoriana da Fortnight ou o microfone dourado com motivo de serpente usado na turnê Reputation. Elementos com um significado muito marcante que aqueles que planejam uma viagem para a capital de depois de amanhã até 8 de setembro deste mesmo ano poderão observar.

Kate Bailey, curadora sênior de teatro e performance, afirmou: “Estamos encantados de poder mostrar uma variedade de looks icônicos usados por Taylor Swift no V&A neste verão, cada um celebrando um capítulo na carreira musical da artista. As músicas de Taylor Swift, assim como os objetos, contam histórias, muitas vezes inspiradas pela arte, história e literatura. Esperamos que esse percurso teatral pelo museu inspire os visitantes curiosos a descobrir mais sobre a artista, sua criatividade e os objetos do V&A”.