Ridley Scott promete as sequências de ação mais grandiosas já feitas no cinema com “Gladiador 2″

Ridley Scott, conhecido por suas impressionantes sequências de ação em filmes como Reino dos Céus e Napoleão, anunciou que Gladiador 2 terá as cenas de ação mais grandiosas de sua carreira.

Numa recente entrevista com a Empire, Scott revelou que a abertura da sequência será monumental, superando até mesmo as façanhas épicas de Napoleão.

O Gladiador 2 se passa quase 24 anos após o original e segue Lucius, interpretado por Paul Mescal. Lucius é filho de Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho do antagonista Commodus, interpretado por Joaquin Phoenix no primeiro filme.

A história leva Lucius de volta a Roma como gladiador, depois de ter passado sua infância na Numídia, uma região no norte da África. Nesta nova fase, ele enfrentará novos inimigos e se reunirá com sua mãe em uma trama cheia de aventuras e desafios no Coliseu.

Tecnologia avançada em sequências

Scott detalhou uma das cenas mais impactantes, na qual Lucius enfrenta um rinoceronte no Coliseu. Ele disse isso também:

"É preciso aceitar a informatização e a inteligência artificial. Posso fazer com que um computador leia cada molécula e ruga de um rinoceronte e depois cortá-lo em uma peça grossa de plástico, absolutamente como o corpo de um rinoceronte, que então se adapta à forma de um esqueleto."

"Tenho esta coisa que pode ir a 65 km/h, girar sobre si mesma, mexer a cabeça e grunhir. Um rinoceronte de duas toneladas com uma pessoa nas costas! É muito divertido", acrescentou.

A expectativa por Gladiador 2 está aumentando, e os fãs estão ansiosos para ver como essas sequências de ação sem precedentes serão desenvolvidas.

O filme estreia nos cinemas em 22 de novembro e, segundo o diretor, promete levar os espectadores a novas alturas de emoção e espetáculo.