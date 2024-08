James Gunn termina as filmagens de ‘Superman’: “E isso é tudo”

O filme que abrirá o novo universo cinematográfico da DC será Superman e será dirigido pelo próprio James Gunn, que anunciou o término das filmagens.

Através de uma publicação no Instagram, o cineasta agradeceu a todos os colaboradores por ajudarem no desenvolvimento da nova produção do popular super-herói.

"E é isso", publicou Gunn no Instagram. "Deus abençoe nosso elenco e equipe cujo compromisso, criatividade e trabalho árduo deram vida a este projeto".

"Propus-me a fazer um filme sobre um bom homem num mundo que nem sempre é tão bom. E a bondade, a gentileza e o amor que encontrei diariamente no set me inspiraram e me impulsionaram quando me sentia muito cansada para seguir em frente sozinha. Obrigada a todos do fundo do meu coração. Foi uma honra", acrescentou.

Concluiu: "O destino foi o Superman, mas a jornada foi o esforço, as risadas, as emoções, as ideias e a magia que compartilhamos juntos no set, e por isso serei eternamente grato".

Detalhes do Superman

Superman é estrelado por David Corenswet no papel principal, com estreia marcada para 11 de julho de 2025. O elenco inclui Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicolas Hulot como Lex Luthor e María Gabriela de Faria como A Engenheira. O elenco também conta com Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Sean Gunn, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Isabel Merced e Nathan Fillion.

Críticos destacam que neste novo filme, o renomado diretor de cinema pretende mostrar um Superman mais humano. É muito provável que não vejamos o típico super-herói, ao qual todos estão acostumados.

O filme explorará temas de identidade e o desafio de equilibrar os aspectos alienígenas e humanos do Superman.